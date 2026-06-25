El gesto más sorpresivo de Florencia Peña con Nico Occhiato tras el escándalo de Luzu

Por su parte, Nico Occhiato aún mantiene a Flor Peña entre las cuentas que sigue en Instagram lo que podría tomarse como un gesto virtual entre las partes en medio de la tensión y las cuestiones a resolver.

Sin embargo, en este detalle que da la virtualidad se desconoce si la actriz nunca siguió a ambas cuentas o si optó por dejar de seguirlas tras lo sucedido días atrás.

En tanto, Marley indicó en un mensaje que le envió a Ángel de Brito que la semana próxima se reunirá con Occhiato en Miami por el programa del cual también formaba parte y aclaró que con Flor mantiene comunicación y se lleva bien ante los rumores de cortocircuitos.

Qué dijo Marley sobre Florencia Peña y Nico Occhiato

Ángel de Brito, conductor de LAM (América Tv), se refirió a su reciente conversación con Marley, donde confirmó que sin la presencia de Florencia Peña no seguirá en el ciclo El show del verano que se emitía por Luzu y el cual dejó de salir al aire tras la falsa noticia sobre el padre de Messi.

"Estoy en Dallas grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa. Sin Flor no hay Show del verano”, sentenció Marley aclarando su postura con respecto al programa tras el escándalo.

En ese sentido, Marley adelantó que la próxima semana se reunirá cara a cara con Nico Occhiato para definir la situación. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", señaló el animador mientras subre para Telefe el Mundial 2026 con su ciclo Por el mundo.

Y sbre las versiones de cortocircuito con Flor Peña, Marley dejó en claro que su vínculo sigue intacto: “Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”, concluyó.