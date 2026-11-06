Otro escándalo: la Justicia ordenó rematar el departamento de Mariana Nannis en el Hotel Faena

Qué opciones tiene Claudio Paul Caniggia ante el remate del departamento de Mariana Nannis

El abogado y panelista César Carozza analizó qué puede pasar de ahora en adelante y qué movimientos tiene el exfutbolista. Para empezar, planteó la duda sobre el interés del mercado: "Habrá que ver si a alguien le interesa ser copropietario con Caniggia".

Según explicó, Claudio Paul Caniggia podría presentarse en el expediente, pagar lo adeudado por expensas y frenar la subasta para conservar el inmueble. La otra opción es que compre el 50% de Nannis, junto con su hijo Alex, y se quede con la propiedad. Si no lo hace, un tercero podrá adquirir esa mitad y convertirse en copropietario del exjugador.

Por último, Carozza señaló que es una alternativa concreta que el deportista adquiera la parte de su examujer junto a Alex para mantener la vivienda dentro del círculo familiar.