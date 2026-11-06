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Otro escándalo: la Justicia ordenó rematar el departamento de Mariana Nannis en el Hotel Faena

El inmueble de Puerto Madero que pertenece a Mariana Nannis irá a subasta por deudas acumuladas y por la rebeldía de la mediática en el proceso. Solo se ejecutará el 50% que le corresponde.

6 nov 2026, 16:39
Otro escándalo: la Justicia ordenó rematar el departamento de Mariana Nannis en el Hotel Faena

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Mariana Nannis quedó en el centro de un nuevo escándalo: la Justicia ordenó rematar su departamento del exclusivo Hotel Faena, en Puerto Madero. La medida marca un punto de inflexión en la disputa judicial que mantiene con Claudio Paul Caniggia y con su propia familia.

La noticia se conoció después de las polémicas declaraciones de la mediática contra su nuera, Melody Luz, y su nieta, Venezia, a quienes criticó por ser de San Martín. Además, en ese mismo departamento había vivido su hijo Alex Caniggia, a quien ella echó junto a Melody cuando la bailarina estaba embarazada.

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Según el documento judicial que mostró DDM (América TV), fechado en octubre de 2026, el remate no alcanzará a la propiedad completa. Como el inmueble es un bien ganancial, adquirido mientras Nannis estaba casada con Caniggia, se subastará solamente el porcentaje que le corresponde a ella. El texto aclara que, al estar disuelta la sociedad conyugal y no constar inscripto un convenio de adjudicación de bienes, "solo procederá la subasta del inmueble por el 50% de titularidad de la ejecutada Mariana Belén Solange Nannis".

El expediente detalla que la decisión se basa en las deudas acumuladas por falta de pago y en el estado de rebeldía en el que se encuentra la demandada.

Qué opciones tiene Claudio Paul Caniggia ante el remate del departamento de Mariana Nannis

El abogado y panelista César Carozza analizó qué puede pasar de ahora en adelante y qué movimientos tiene el exfutbolista. Para empezar, planteó la duda sobre el interés del mercado: "Habrá que ver si a alguien le interesa ser copropietario con Caniggia".

Según explicó, Claudio Paul Caniggia podría presentarse en el expediente, pagar lo adeudado por expensas y frenar la subasta para conservar el inmueble. La otra opción es que compre el 50% de Nannis, junto con su hijo Alex, y se quede con la propiedad. Si no lo hace, un tercero podrá adquirir esa mitad y convertirse en copropietario del exjugador.

Por último, Carozza señaló que es una alternativa concreta que el deportista adquiera la parte de su examujer junto a Alex para mantener la vivienda dentro del círculo familiar.

     

 

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