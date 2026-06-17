En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Record
MUNDIAL 2026

Histórico: el nuevo récord que batió Lionel Messi y la tremenda pelea con Kylian Mbappé en el Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina brilló en el estreno del Grupo J con tres gritos espectaculares frente al combinado africano. Alcanzó las 16 conquistas en la gran cita, alcanzó al delantero alemán en la cima y batió otra marca mítica.

Banner Seguinos en google DESK
Reuters/Jay Biggerstaff

Reuters/Jay Biggerstaff

La historia del fútbol mundial se volvió a reescribir este martes en los Estados Unidos. Con una actuación sencillamente memorable en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi marcó un hat-trick ante Argelia e igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos. El astro argentino completó una jornada perfecta en el estreno del Grupo J y quedó a solo una conquista de liderar la prestigiosa tabla estadística en absoluta soledad.

Leé también Rating: cuánto midió el primer partido de Argentina con Argelia
rating: cuanto midio el primer partido de argentina con argelia
2026-06-17T025006Z_1237403687_UP1EM6H07VH21_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ARG-DZA

REUTERS/Bernadett Szabo

El repertorio del "Diez" para alcanzar la mítica línea del artillero teutón incluyó definiciones para todos los gustos: abrió su cuenta personal con un soberbio zurdazo desde afuera del área, luego aumentó al empujar la pelota tras capturar un rebote y selló su triplete con su clásico e inconfundible remate desde la medialuna. Gracias a esta descollante producción ofensiva en la primera fecha de la competencia, el capitán albiceleste superó en la tabla al francés Kylian Mbappé y al histórico Gerd Müller, colocándose en lo más alto del planeta fútbol.

Cómo quedó la lista de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

La clasificación histórica de los principales artilleros de la Copa Mundial de la FIFA muestra una paridad absoluta en la cima y una pelea encarnizada entre las estrellas de la actualidad:

  • 1. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

  • 2. Lionel Messi (Argentina): 16 goles

  • 3. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

  • 4. Gerd Müller (Alemania): 14 goles

  • 5. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

  • 6. Just Fontaine (Francia): 13 goles

En qué Mundiales hizo sus goles Miroslav Klose y cómo lo alcanzó Messi

El récord que ahora comparte con el astro rosarino fue construido por Miroslav Klose a lo largo de los cuatro Mundiales que disputó, donde marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, edición donde levantó el trofeo en Brasil. Detrás de él aparecía el brasileño Ronaldo con 15 conquistas (repartidas en 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 fue campeón pero no sumó minutos).

A Lionel Messi le bastó apenas el partido inaugural de esta edición de 2026 para pulverizar las distancias y alcanzar al histórico atacante alemán nacido en Polonia. Asimismo, el capitán argentino sumó otra marca mítica para su cuenta personal al igualar a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en la historia en anotar goles en cinco campeonatos mundiales distintos, habiendo convertido en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual de 2026.

Cuántos goles tiene Kylian Mbappé y qué chances tiene de alcanzar a Messi

La lucha por el trono del gol de las Copas del Mundo promete ser uno de los grandes atractivos de este certamen. Kylian Mbappé es el principal candidato a disputarle el récord a Lionel Messi, acumulando 14 goles en apenas tres ediciones disputadas. El delantero francés convirtió cuatro tantos en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos festejos en la edición 2026 tras el doblete que le marcó este mismo martes a Senegal en el estreno del Grupo I, lo que vaticina una competencia mano a mano hasta las instancias decisivas del torneo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Record Kylian Mbappé Mundial 2026
Notas relacionadas
El primer grito argentino en el Mundial 2026 llegó con un zurdazo de Messi
El zurdazo de Lionel Messi con el que la Selección Argentina se puso arriba en el debut mundialista
La categórica definición de Scaloni tras los tres goles de Messi: "Hasta que él quiera va a ser el mejor"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar