Histórico: el nuevo récord que batió Lionel Messi y la tremenda pelea con Kylian Mbappé en el Mundial 2026

1. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 16 goles

3. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania): 14 goles

5. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

6. Just Fontaine (Francia): 13 goles

En qué Mundiales hizo sus goles Miroslav Klose y cómo lo alcanzó Messi

El récord que ahora comparte con el astro rosarino fue construido por Miroslav Klose a lo largo de los cuatro Mundiales que disputó, donde marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, edición donde levantó el trofeo en Brasil. Detrás de él aparecía el brasileño Ronaldo con 15 conquistas (repartidas en 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 fue campeón pero no sumó minutos).

A Lionel Messi le bastó apenas el partido inaugural de esta edición de 2026 para pulverizar las distancias y alcanzar al histórico atacante alemán nacido en Polonia. Asimismo, el capitán argentino sumó otra marca mítica para su cuenta personal al igualar a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en la historia en anotar goles en cinco campeonatos mundiales distintos, habiendo convertido en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual de 2026.

Cuántos goles tiene Kylian Mbappé y qué chances tiene de alcanzar a Messi

La lucha por el trono del gol de las Copas del Mundo promete ser uno de los grandes atractivos de este certamen. Kylian Mbappé es el principal candidato a disputarle el récord a Lionel Messi, acumulando 14 goles en apenas tres ediciones disputadas. El delantero francés convirtió cuatro tantos en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya suma dos festejos en la edición 2026 tras el doblete que le marcó este mismo martes a Senegal en el estreno del Grupo I, lo que vaticina una competencia mano a mano hasta las instancias decisivas del torneo.