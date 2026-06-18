La cuarta estrella: letra completa de la nueva canción de Argentina para el Mundial 2026

“La cuarta estrella”, la canción argentina que se viralizó antes del Mundial 2026

El nuevo tema fue presentado por el artista Palmito Música y comenzó a difundirse principalmente a través de las redes sociales. La canción tomó fuerza entre los seguidores de la Selección Argentina porque combina elementos muy reconocibles para el público.

La base musical está inspirada en “No me arrepiento de este amor”, una canción popular argentina interpretada por Gilda que permanece vigente entre distintas generaciones.

La elección de esa melodía tiene un objetivo claro: conectar rápidamente con el público. Así como ocurrió con “Muchachos”, el nuevo tema busca instalarse en la memoria colectiva y convertirse en un canto que pueda sonar durante los partidos del Mundial 2026.

El nombre tampoco es casual. “La cuarta estrella” representa el gran sueño argentino después del Mundial de Qatar 2022: sumar otro campeonato y ampliar la historia del seleccionado nacional.

La letra completa de “La cuarta estrella”, el nuevo canto de la Selección Argentina

Uno de los motivos por los que la canción empezó a ganar popularidad fue su letra. El tema reúne referencias a los grandes símbolos del fútbol argentino: la Selección, Lionel Messi, Diego Maradona, la Scaloneta y el deseo de volver a ser campeón.

La letra completa de “La cuarta estrella” es:

Soy hincha de la selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez

La que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brilla en la camiseta.

Soy argentino de la cuna.

Hasta el cajón.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón.

La canción utiliza referencias históricas que forman parte del imaginario argentino. La mención a Maradona, Messi y los títulos mundiales busca unir diferentes generaciones de hinchas.

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Por qué “Muchachos” fue tan importante para Argentina en Qatar 2022

La comparación con “Muchachos” aparece inevitablemente porque el tema fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2022.

La canción nació en un momento especial: Argentina llevaba 36 años sin ganar una Copa del Mundo y la expectativa alrededor de Lionel Messi era enorme.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró recuperar la ilusión de los hinchas después de varias derrotas dolorosas en finales internacionales.

La frase “ahora nos volvimos a ilusionar” terminó representando exactamente lo que sentía una nación entera.

Con cada partido, “Muchachos” ganó fuerza. Sonó en las tribunas, en las calles y en los festejos que se realizaron después del campeonato.

El tema quedó asociado para siempre con la imagen de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar.

Por eso, la llegada de una nueva canción para el Mundial 2026 genera tanta atención.

La cuarta estrella: el objetivo de la Selección Argentina en 2026

Argentina llegará al próximo Mundial como campeón defensor. Esa situación cambia completamente el contexto respecto a Qatar.

En 2022, el equipo buscaba terminar una espera histórica. En 2026, el desafío será demostrar que la conquista no fue un hecho aislado y que la generación de Scaloni puede seguir haciendo historia.

La cuarta estrella aparece como el gran objetivo deportivo.

Los títulos de 1978, 1986 y 2022 forman parte de una historia que los argentinos recuerdan permanentemente. Ahora, una nueva generación sueña con agregar otro capítulo.

La canción intenta capturar justamente esa expectativa.

Messi, Maradona y la identidad de una canción mundialista

Las canciones de la Selección Argentina suelen tener una característica común: mezclan fútbol con identidad.

No hablan solamente de goles o resultados. Hablan de recuerdos familiares, de generaciones enteras siguiendo al equipo y de momentos que quedan grabados.

La referencia a Maradona conecta con el Mundial de México 1986 y con una de las mayores figuras del deporte argentino.

La presencia de Messi representa el presente de una selección que logró volver a lo más alto.

El vínculo entre ambos jugadores también fue uno de los grandes relatos de los últimos años: dos futbolistas separados por generaciones, pero unidos por la camiseta argentina y los mundiales.

¿La canción de Argentina 2026 será “La cuarta estrella”?

Todavía es imposible saberlo.

Muchas canciones mundialistas se vuelven populares antes de los torneos, pero solamente algunas consiguen transformarse en símbolos.

“Muchachos” tuvo un contexto perfecto: una selección que volvía a ilusionar y un equipo que terminó logrando el campeonato.

“La cuarta estrella” tiene otro desafío: acompañar a un campeón vigente que busca repetir.

El Mundial 2026 será el encargado de definir si el tema logra instalarse definitivamente entre los grandes cantos de la historia argentina.

Pero algo ya está claro: la pasión de los hinchas volvió a tener una melodía.