El emotivo posteo de Lionel Messi después del triunfo espectacular en el debut del Mundial

Tras el partido, explicó el motivo de esa reacción. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó ante los medios presentes.

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Sus palabras generaron preocupación entre los fanáticos, aunque no brindó mayores detalles sobre la situación personal que atravesó en la previa del estreno mundialista.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Con el triunfo en el estreno, la Selección argentina dio un paso importante en el Grupo J y ahora ya piensa en su próximo compromiso.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse el próximo lunes desde las 14 (hora argentina), cuando enfrente a Austria en Dallas.

Cinco días más tarde, el sábado 27 de junio a las 23 también en territorio estadounidense, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final.