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En su sexto mundial

El emotivo posteo de Lionel Messi después del triunfo espectacular en el debut del Mundial

El capitán argentino compartió una publicación en sus redes sociales después de la goleada ante Argelia y dejó una frase que ilusionó a los hinchas en el arranque del Mundial 2026.

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El emotivo posteo de Lionel Messi después del triunfo ante Argelia en el debut del Mundial 2026

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La confesión de Lionel Messi tras su llanto luego del primer gol ante Argelia en el Mundial 2026

Horas después del partido disputado en el Kansas City Stadium, el rosarino utilizó sus redes sociales para compartir sus sensaciones tras una noche inolvidable.

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", escribió la Pulga en una publicación en su cuenta de Instagram.

messi posteo

La emoción de Lionel Messi tras el primer gol

Durante el encuentro, una imagen llamó especialmente la atención. Después de convertir el primer tanto de la noche, Messi se mostró visiblemente emocionado y hasta derramó algunas lágrimas.

Tras el partido, explicó el motivo de esa reacción. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó ante los medios presentes.

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Sus palabras generaron preocupación entre los fanáticos, aunque no brindó mayores detalles sobre la situación personal que atravesó en la previa del estreno mundialista.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Con el triunfo en el estreno, la Selección argentina dio un paso importante en el Grupo J y ahora ya piensa en su próximo compromiso.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse el próximo lunes desde las 14 (hora argentina), cuando enfrente a Austria en Dallas.

Cinco días más tarde, el sábado 27 de junio a las 23 también en territorio estadounidense, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos frente a Jordania con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final.

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