La noche de Messi en el Mundial 2026: dónde estaba Antonela Roccuzzo junto a sus hijos

"Los amo", comentó después la publicación Messi con varios corazones en color rojo también emocionado por el mensaje de su pareja.

El mensaje de Antonela Roccuzzo dedicado a Messi rápidamente tuvo mucha repercusión en las redes entre los fanáticos y el futbolista contó con el aliento más especial de su familia en medio de su llanto en la cancha al llorar tras convertir el primer gol durante el primer tiempo.

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia 3

antonela roccuzzo posteo tras los tres goles de messi ante argelia 2

La dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia

En el debut del equipo de Lionel Scaloni ante Argelia por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi brilló con un hat-trick y lideró la victoria de Argentina por 3 a 0 en el Kansas City Stadium.

Tras convertir el primer gol, Messi no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente emocionado, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó la preocupación de los hinchas.

Finalizado el encuentro, el futbolista explicó el motivo de su reacción y reveló que atravesó momentos difíciles en el plano personal durante los días previos al estreno mundialista.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, expresó el capitán de la Selección Argentina en una entrevista con TyC Sports.

Sus palabras dejaron en evidencia la carga emocional con la que llegó al inicio del Mundial 2026 aunque evitó entrar en detalles sobre qué le sucedió.

Y sobre el partido y los goles, Messi explicó: “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa. He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Me sentí muy bien. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”.