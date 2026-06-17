El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi

La exhibición del astro argentino generó repercusión en todo el planeta y uno de los primeros en reaccionar fue Haaland. El atacante de Noruega, que horas antes había marcado dos goles en la victoria de su selección por 4-1 ante Irak, publicó una historia en Snapchat con un mensaje tan breve como contundente: “Messi es un demente”. El texto estuvo acompañado por una fotografía suya y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

No es la primera vez que Haaland expresa públicamente su admiración por Messi. A lo largo de los últimos años, el goleador del Manchester City ha destacado en varias oportunidades la influencia y la calidad del argentino, a quien considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

el posteo de haaland Haaland. uno de los mejores "9" del mundo y su posteo de reconocimiento ante la calidad de Messi. (foto: A24com)

A punto de cumplir 39 años, Messi continúa agrandando su leyenda. En su sexto Mundial, sigue rompiendo récords y despertando admiración incluso entre las máximas figuras de la nueva generación. El mensaje de Haaland fue una prueba más de ello: uno de los mejores delanteros del presente se rindió ante quien, para muchos, sigue siendo el rey del fútbol.