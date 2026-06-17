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El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi

El centrodelantero noruego hizo un gran debut en el mundial y guió a su selección al contundente triunfo 4 a 1 ante la débil selección de Irak. Pero luego, vio el partido de la Argentina y tuvo una interesante reflexión y comentario sobre el juego de Leo Messi.

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El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi. (Foto: A24.com)

El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi. (Foto: A24.com)

"Es un demente". Apenas tres palabras y lo definió todo. Además, porque sabe muy bien de lo que habla. Erling Haaland describió así en las redes sociales la actuación de Lionel Messi en el debut de la Scaloneta contra Argelia. El número 9 noruego no sólo fue la figura del partido. Hizo dos goles como pocas horas después logró Kylian Mbappé en el triunfo de francia. Pero como muchas veces hizo en su historia deportiva, Messi superó lo que antes hicieron otros cracks del fútbol.

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"Messi es un demente", la frase de Haaland luego del partido de Messi contra Argelia. (foto: Halland en Snapchat)

El breve mensaje tiene algo más. Agregó un ícono de una corona. Elocuente definición para la actuación de Messi en su sexto mundial.

Elogio inesperado: "Es un demente"

Haaland es un huracán en la cancha. Tiene una potencia desbordante que lo hace en un delantero temible y más que efectivo. Y fiel a su estilo, encontró la palabra "demente" para describir al partido que hizo Messi en Kansas ante Argelia.

La actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo provocó la admiración de los hinchas y de sus compañeros, sino también la de una de las grandes estrellas del fútbol actual. El delantero noruego Erling Haaland le dedicó ese mensaje especial al capitán argentino después de su brillante actuación frente a Argelia.

La exhibición del astro argentino generó repercusión en todo el planeta y uno de los primeros en reaccionar fue Haaland. El atacante de Noruega, que horas antes había marcado dos goles en la victoria de su selección por 4-1 ante Irak, publicó una historia en Snapchat con un mensaje tan breve como contundente: “Messi es un demente”. El texto estuvo acompañado por una fotografía suya y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

No es la primera vez que Haaland expresa públicamente su admiración por Messi. A lo largo de los últimos años, el goleador del Manchester City ha destacado en varias oportunidades la influencia y la calidad del argentino, a quien considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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Haaland. uno de los mejores "9" del mundo y su posteo de reconocimiento ante la calidad de Messi. (foto: A24com) &nbsp;

Haaland. uno de los mejores "9" del mundo y su posteo de reconocimiento ante la calidad de Messi. (foto: A24com)

A punto de cumplir 39 años, Messi continúa agrandando su leyenda. En su sexto Mundial, sigue rompiendo récords y despertando admiración incluso entre las máximas figuras de la nueva generación. El mensaje de Haaland fue una prueba más de ello: uno de los mejores delanteros del presente se rindió ante quien, para muchos, sigue siendo el rey del fútbol.

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