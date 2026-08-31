La reacción de Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: "Solo..."

A partir de entonces, el mediocampista comenzó a formar parte de un seleccionado que fue incorporando nuevos nombres alrededor de Messi y de algunos de los referentes que permanecían de la etapa anterior.

Con el paso del tiempo, De Paul se convirtió en uno de los compañeros más cercanos del capitán dentro del plantel argentino. Juntos atravesaron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección: la Copa América de 2019, los títulos continentales de 2021 y 2024 y la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Ese vínculo también tuvo una continuidad fuera de la Albiceleste. En julio del año pasado, De Paul dejó Atlético de Madrid y se incorporó a Inter Miami, donde pasó a compartir equipo nuevamente con Messi.

La decisión fortaleció todavía más una relación que había comenzado años atrás en la Selección y que quedó marcada por los títulos conseguidos durante una etapa inolvidable para el fútbol argentino.

Ahora, tras el anuncio de Messi, De Paul fue uno de los primeros en poner en palabras lo que significó compartir esos años con el capitán. “Sos eterno”, resumió el mediocampista en su despedida.