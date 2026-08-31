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La reacción de Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: "Solo..."

El mediocampista despidió al capitán con un emotivo mensaje en el que destacó su liderazgo, su calidad humana y el vínculo que construyeron.

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La reacción de Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina: Solo...

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una inmediata reacción entre sus compañeros y excompañeros. Uno de los primeros en despedir al capitán fue Rodrigo De Paul, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para reconocer tanto su trayectoria como la relación que construyeron durante los años compartidos con la Albiceleste.

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El mediocampista destacó especialmente el compromiso de Messi con el seleccionado, su capacidad de liderazgo y la manera en la que acompañó a los distintos integrantes del plantel. “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección...”, escribió.

De Paul cerró su mensaje con un reconocimiento a la figura del capitán: “Solo gracias, el más grande de toda la historia”. Y agregó: “Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.

Cómo nació el vínculo entre Rodrigo De Paul y Lionel Messi

La relación entre ambos se consolidó durante el proceso de renovación de la Selección Argentina posterior al Mundial de Rusia 2018. De Paul recibió su primera convocatoria en octubre de ese año, durante el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador interino, y debutó el 11 de octubre en el triunfo 4-0 ante Irak.

A partir de entonces, el mediocampista comenzó a formar parte de un seleccionado que fue incorporando nuevos nombres alrededor de Messi y de algunos de los referentes que permanecían de la etapa anterior.

Con el paso del tiempo, De Paul se convirtió en uno de los compañeros más cercanos del capitán dentro del plantel argentino. Juntos atravesaron algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la Selección: la Copa América de 2019, los títulos continentales de 2021 y 2024 y la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Ese vínculo también tuvo una continuidad fuera de la Albiceleste. En julio del año pasado, De Paul dejó Atlético de Madrid y se incorporó a Inter Miami, donde pasó a compartir equipo nuevamente con Messi.

La decisión fortaleció todavía más una relación que había comenzado años atrás en la Selección y que quedó marcada por los títulos conseguidos durante una etapa inolvidable para el fútbol argentino.

Ahora, tras el anuncio de Messi, De Paul fue uno de los primeros en poner en palabras lo que significó compartir esos años con el capitán. “Sos eterno”, resumió el mediocampista en su despedida.

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