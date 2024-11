La revelación del mánager de Franco Colapinto sobre su futuro en la F1: "Tiene..."

image.png

El agente, quien defiende al joven de 21 años desde su llegada a Williams, no evitó referirse al accidente ocurrido en Las Vegas, donde el piloto impactó contra el muro durante la clasificación. "Éste fue culpa suya, y fue una tontería", afirmó en declaraciones a Motorsport. Según explicó, Colapinto arriesgó más de lo necesario bajo la presión de no tener asegurado su asiento para 2024: "Es la incertidumbre de no saber cuál es tu futuro, algo que a veces pesa más que cualquier otra cosa".