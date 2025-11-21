En vivo Radio La Red
clausura
FÚTBOL

El llamativo cambio que tendrá el Clausura con respecto al torneo anterior

Los octavos de final del Clausura comenzarán este sábado y traerán una modificación clave respecto al torneo anterior. Conocé los detalles.

El Clausura comienza su etapa decisiva este sábado con la disputa de los octavos de final, una instancia que se extenderá hasta el miércoles 26, cuando Lanús y Tigre cierren la primera ronda de los playoffs. Pero esta edición llega con una novedad determinante respecto al Apertura: ante un empate en el tiempo regular, los equipos deberán jugar un alargue y, solo si persiste la igualdad, definirán por penales.

boca, river y un cuadro picante: horarios y cruces de los octavos de final del clausura

La decisión fue tomada por la Asociación del Fútbol Argentino antes del inicio del certamen y marca un cambio sensible en la manera de afrontar los duelos mano a mano. Aunque el reglamento del torneo anterior contemplaba tiempo suplementario en la final —instancia que no necesitó aplicarse porque Platense venció a Rosario Central con un gol de Guido Mainero—, el Clausura lo incorpora desde los octavos.

Por qué la AFA decidió sumar alargue en los playoffs del Clausura

La modificación apunta a incentivar el juego ofensivo y reducir el peso del “miedo a perder”, un factor que en los cruces directos suele empujar a los equipos a refugiarse en busca de los penales. Incorporar una instancia intermedia pretende extender el margen competitivo y evitar tandas prematuras.

En el Apertura hubo múltiples definiciones desde los doce pasos: Boca eliminó a Lanús en octavos, San Lorenzo hizo lo propio ante Argentinos en cuartos y, en esa misma ronda, Platense dejó afuera a River. Más adelante, en semifinales, Huracán avanzó frente a Independiente también por penales. Ese escenario repetido reforzó la idea de introducir una alternativa previa.

Cómo se jugará el alargue en caso de empate

El tiempo suplementario seguirá la estructura tradicional: dos tiempos de 15 minutos cada uno, sin “gol de oro” ni modificaciones adicionales. Si al finalizar el alargue persiste la igualdad, recién entonces se ejecutará la tanda de penales. El formato ofrece un espacio extra para que los equipos encuentren soluciones dentro del juego, sin depender únicamente de la definición desde los doce pasos.

¿Cuándo se disputarán los octavos de final del Clausura?

La primera ronda de los playoffs se jugará entre el sábado y el miércoles 26, en un calendario que cerrará con el enfrentamiento entre Lanús y Tigre. Los cruces se disputarán a partido único, por lo que la implementación del alargue adquiere todavía más relevancia: cualquier detalle puede definir el pase a cuartos.

La novedad introduce un matiz competitivo distinto y plantea un desafío físico y estratégico para los 16 equipos involucrados. Con el Clausura en marcha y los playoffs listos para comenzar, el nuevo reglamento promete partidos más abiertos, finales menos predecibles y un condimento extra en la recta final del torneo.

