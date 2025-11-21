El llamativo cambio que tendrá el Clausura con respecto al torneo anterior

Cómo se jugará el alargue en caso de empate

El tiempo suplementario seguirá la estructura tradicional: dos tiempos de 15 minutos cada uno, sin “gol de oro” ni modificaciones adicionales. Si al finalizar el alargue persiste la igualdad, recién entonces se ejecutará la tanda de penales. El formato ofrece un espacio extra para que los equipos encuentren soluciones dentro del juego, sin depender únicamente de la definición desde los doce pasos.

¿Cuándo se disputarán los octavos de final del Clausura?

La primera ronda de los playoffs se jugará entre el sábado y el miércoles 26, en un calendario que cerrará con el enfrentamiento entre Lanús y Tigre. Los cruces se disputarán a partido único, por lo que la implementación del alargue adquiere todavía más relevancia: cualquier detalle puede definir el pase a cuartos.

La novedad introduce un matiz competitivo distinto y plantea un desafío físico y estratégico para los 16 equipos involucrados. Con el Clausura en marcha y los playoffs listos para comenzar, el nuevo reglamento promete partidos más abiertos, finales menos predecibles y un condimento extra en la recta final del torneo.