La TREMENDA confesión de Scaloni sobre la conferencia de prensa en el Maracaná: "Fue algo..."

"Era el momento, después de pensarlo, tener reuniones con la gente que tocaba. Nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea. Era lo que queríamos: reforzar los conceptos, no bajar el pistón. Es lo que se trata: seguir compitiendo. Me preocupa seguir compitiendo. Era una necesidad que tenía de hablar con la gente que yo sentía", agregó el DT campeón del mundo.

Además, reflexionó sobre el deseo de competir tras haber alcanzado el éxito con la Selección Argentina en tan poco tiempo, algo que también mencionó Nicolás Tagliafico hace una semana. "Leí que dijo que después del Mundial sentís una sensación rara, extraña, un vacío... No es fácil seguir compitiendo, hacerle entender a los jugadores que hay que seguir. Por suerte tenemos un grupo recontra competitivo. Son animales de la competencia. Pero necesitaba decírselo, reflexionar. Lo han entendido. Esta semana ha sido muy buena. Es lo que necesitaba para reforzar esta idea de seguir", señaló.

Asimismo, Scaloni también compartió que ha atravesado "año difícil en lo familiar" y que "ha jugado un papel relevante". "Ha sido hablado y cada uno ha dado su opinión. La vida del futbolista es de estar lejos de la familia. Cuando tenés hijos chiquitos que van creciendo, sumado a los problemas de mis viejos, son cosas que influyen en tu vida personal. Al final, el objetivo es siempre el mismo: intentar hacer lo mejor para la Selección", concluyó.