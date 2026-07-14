Lamine Yamal superó a Nicki Nicole: quién es la influencer que lo conquistó

La influencer también aprovechó para desmentir uno de los rumores más comentados, el que aseguraba que ambos se habían conocido en un local después de que a ella le rechazaran una tarjeta y el futbolista apareciera para pagar la cuenta.

Por último, reveló un dato que sorprendió a sus seguidores: la relación comenzó mucho antes de que fueran fotografiados juntos en Grecia. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree", aseguró, dejando en claro que el romance llevaba meses desarrollándose lejos de los flashes.

Quién es Inés García, la nueva novia de Yamile Lamal

Inés García es una influencer española que ganó notoriedad en las últimas semanas tras hacerse pública su relación con Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial y figura del Barcelona y la Selección de España. Desde entonces, su nombre comenzó a ocupar un lugar destacado en las redes sociales y en la prensa del espectáculo.

Con una activa presencia en plataformas como TikTok e Instagram, García comparte contenidos vinculados a su día a día, moda, belleza y estilo de vida. Su comunidad de seguidores creció de manera acelerada a partir de la repercusión que tuvo su vínculo con el futbolista.

Pese al interés que despertó su vida privada, la joven optó por mantener un perfil relativamente reservado durante los primeros meses del romance. Recién ahora decidió hablar públicamente sobre cómo conoció a Yamal y desmintió algunas de las versiones que circulaban sobre el inicio de la relación.

Su testimonio puso fin a varias especulaciones y confirmó que la historia de amor comenzó mucho antes de que ambos fueran vistos juntos por primera vez durante unas vacaciones en Grecia, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del momento en las redes sociales.