Lamine Yamal superó a Nicki Nicole: quién es la influencer que lo conquistó

Tras semanas de rumores alrededor de su relación con Lamine Yamal, Inés García decidió romper el silencio y revelar por primera vez cómo comenzó su historia de amor con el delantero del Barcelona y ex de Nicki Nicole.
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La joven española ganó notoriedad tras confirmar cómo comenzó su historia con Lamine Yamal y poner fin a los rumores sobre el inicio del romance.
Tras semanas de rumores alrededor de su relación con Lamine Yamal, Inés García decidió romper el silencio y revelar por primera vez cómo comenzó su historia de amor con el delantero del Barcelona y ex de Nicki Nicole.
Aunque la pareja fue vista públicamente durante unas vacaciones en Grecia en mayo de este año, ninguno de los dos había contado hasta ahora cómo nació el vínculo. Fue la propia influencer quien, a través de un video publicado en TikTok, compartió la versión definitiva y aprovechó para poner fin a varias especulaciones que circulaban en las redes sociales.
"Os voy a contar cómo conocí a mi novio. Por fin", comenzó diciendo. Antes de entrar en detalles, bromeó sobre las expectativas que había generado la historia: "Seguramente os esperéis una historia de amor perfecta, loca...".
Sin vueltas, Inés explicó que el comienzo del romance fue mucho más simple de lo que muchos imaginaban. "Nos conocimos por redes sociales", resumió. Luego insistió: "Me encantaría contaros una historia súper loca. Pero nos conocimos por redes sociales y ya está".
La influencer también aprovechó para desmentir uno de los rumores más comentados, el que aseguraba que ambos se habían conocido en un local después de que a ella le rechazaran una tarjeta y el futbolista apareciera para pagar la cuenta.
Por último, reveló un dato que sorprendió a sus seguidores: la relación comenzó mucho antes de que fueran fotografiados juntos en Grecia. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente cree", aseguró, dejando en claro que el romance llevaba meses desarrollándose lejos de los flashes.
Inés García es una influencer española que ganó notoriedad en las últimas semanas tras hacerse pública su relación con Lamine Yamal, una de las grandes promesas del fútbol mundial y figura del Barcelona y la Selección de España. Desde entonces, su nombre comenzó a ocupar un lugar destacado en las redes sociales y en la prensa del espectáculo.
Con una activa presencia en plataformas como TikTok e Instagram, García comparte contenidos vinculados a su día a día, moda, belleza y estilo de vida. Su comunidad de seguidores creció de manera acelerada a partir de la repercusión que tuvo su vínculo con el futbolista.
Pese al interés que despertó su vida privada, la joven optó por mantener un perfil relativamente reservado durante los primeros meses del romance. Recién ahora decidió hablar públicamente sobre cómo conoció a Yamal y desmintió algunas de las versiones que circulaban sobre el inicio de la relación.
Su testimonio puso fin a varias especulaciones y confirmó que la historia de amor comenzó mucho antes de que ambos fueran vistos juntos por primera vez durante unas vacaciones en Grecia, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del momento en las redes sociales.