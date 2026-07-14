Qué significa la vincha que usó Lamine Yamal en la semifinal entre España y Francia

La identificación con sus raíces va más allá de la vincha. El joven futbolista también utiliza ese número en sus botines y en distintos elementos personales.

A lo largo del Mundial, Yamal mostró otras cintas con mensajes particulares. Entre ellas se destacó una con la inscripción "Ego Yamal", una frase que utilizó como respuesta a las críticas que recibió en los últimos meses.

El joven futbolista también utiliza el 08304 en sus botines y en distintos elementos personales. (Foto: Reuters)

España se impuso por 2 a 0 ante Francia y aseguró su lugar en la final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente disputará el partido decisivo el próximo domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

El otro finalista surgirá del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles en Atlanta por la restante plaza en la definición del certamen.