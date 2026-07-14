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Mundial 2026

Qué significa la vincha que usó Lamine Yamal en la semifinal entre España y Francia

El delantero español volvió a lucir una cinta con una referencia al barrio donde creció durante el triunfo de su selección ante Francia por el Mundial 2026.

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A lo largo del Mundial

A lo largo del Mundial, Yamal mostró otras cintas con mensajes particulares. (Foto: Reuters)

Lamine Yamal volvió a captar la atención durante la victoria de España por 2 a 0 frente a Francia en Dallas, por una de las semifinales del Mundial 2026. Además de su actuación en el campo de juego, el joven delantero lució una vincha con un mensaje especial vinculado a sus orígenes.

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El atacante del Barcelona llevó la inscripción "08304" y "Rocafonda" en la cinta que utilizó durante el encuentro. Ambas referencias apuntan al barrio de Rocafonda, en la ciudad de Mataró, donde pasó su infancia y dio sus primeros pasos en el fútbol.

El delantero español volvió a lucir una cinta con una referencia al barrio donde creció durante el triunfo de su selección ante Francia por el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

El delantero español volvió a lucir una cinta con una referencia al barrio donde creció durante el triunfo de su selección ante Francia por el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La vincha ya había sido utilizada por Yamal en el triunfo de España frente a Portugal en los octavos de final del torneo.

Qué significa "08304"

El número 08304 corresponde al código postal de la localidad en la que creció el futbolista. De hecho, también suele homenajear a su barrio con el gesto de "304" realizado con los dedos de sus manos, una celebración que mostró tras convertir ante Arabia Saudita, el único gol que lleva marcado en esta Copa del Mundo.

La identificación con sus raíces va más allá de la vincha. El joven futbolista también utiliza ese número en sus botines y en distintos elementos personales.

A lo largo del Mundial, Yamal mostró otras cintas con mensajes particulares. Entre ellas se destacó una con la inscripción "Ego Yamal", una frase que utilizó como respuesta a las críticas que recibió en los últimos meses.

El joven futbolista también utiliza el 08304 en sus botines y en distintos elementos personales. (Foto: Reuters)

El joven futbolista también utiliza el 08304 en sus botines y en distintos elementos personales. (Foto: Reuters)

España se impuso por 2 a 0 ante Francia y aseguró su lugar en la final del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente disputará el partido decisivo el próximo domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

El otro finalista surgirá del cruce entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles en Atlanta por la restante plaza en la definición del certamen.

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