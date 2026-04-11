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Cayó un miembro de la "banda de los falsos tenistas": tenía pedido de captura internacional

Los delincuentes usaban llaves clonadas para saquear propiedades y se vestían como deportistas para acceder a departamentos de lujo. La detención ocurrió en Constitución.

El último detenido es colombiano (Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires).

El último detenido es colombiano (Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires).

La Policía de la Ciudad detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de integrar la llamada “banda de los falsos tenistas, una organización que cometía robos en edificios de lujo con una modalidad sofisticada. El sospechoso tenía pedido de captura internacional y será extraditado a su país.

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El operativo fue llevado adelante por la División Robos y Hurtos en el barrio de Constitución, donde los efectivos lograron interceptar al hombre de 30 años tras varios meses de investigación y seguimiento.

Según informaron fuentes policiales, el detenido estaba vinculado a una serie de robos en los que los delincuentes se hacían pasar por deportistas para no levantar sospechas, utilizando ropa deportiva y estuches de raquetas de tenis.

La investigación se inició a partir de un robo ocurrido en enero en un edificio del barrio de Villa Urquiza. A partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia, los investigadores reconstruyeron el modus operandi de la banda.

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Los integrantes ingresaban a complejos residenciales mediante llaves electrónicas clonadas, lo que les permitía acceder sin forzar entradas. Una vez dentro, identificaban los departamentos vacíos y luego violentaban las cerraduras para robar dinero y objetos de valor.

El uso de indumentaria deportiva de marcas reconocidas y accesorios vinculados al tenis era clave para moverse sin despertar sospechas entre vecinos y personal de seguridad.

Captura en Constitución y pedido internacional

El sospechoso fue detenido en la calle San José al 1900, en el barrio de Constitución, donde los agentes lograron ubicarlo tras un seguimiento sostenido.

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura internacional emitido por un juzgado de Bogotá por el delito de hurto calificado agravado, además de contar con antecedentes por robo y violación de medidas restrictivas.

La identificación del imputado también fue posible gracias al análisis de sus perfiles en redes sociales, que aportaron datos clave para la investigación.

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La banda cay&oacute; tras un robo en Villa Urquiza (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad de Buenos Aires).

La banda cayó tras un robo en Villa Urquiza (Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires).

Traslado a Interpol y proceso de extradición

Tras su detención, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, que ordenó su traslado a una sede de la Policía Federal Argentina.

El acusado quedó alojado en dependencias de Interpol, donde permanecerá detenido a la espera del proceso de extradición a Colombia, en el marco de la alerta roja vigente en su contra.

El caso volvió a poner en foco las nuevas modalidades delictivas que combinan tecnología y estrategias de engaño para cometer robos en zonas residenciales de alto nivel.

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