Cayó un miembro de la "banda de los falsos tenistas": tenía pedido de captura internacional

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Los integrantes ingresaban a complejos residenciales mediante llaves electrónicas clonadas, lo que les permitía acceder sin forzar entradas. Una vez dentro, identificaban los departamentos vacíos y luego violentaban las cerraduras para robar dinero y objetos de valor.

El uso de indumentaria deportiva de marcas reconocidas y accesorios vinculados al tenis era clave para moverse sin despertar sospechas entre vecinos y personal de seguridad.

Captura en Constitución y pedido internacional

El sospechoso fue detenido en la calle San José al 1900, en el barrio de Constitución, donde los agentes lograron ubicarlo tras un seguimiento sostenido.

Sobre el hombre pesaba un pedido de captura internacional emitido por un juzgado de Bogotá por el delito de hurto calificado agravado, además de contar con antecedentes por robo y violación de medidas restrictivas.

La identificación del imputado también fue posible gracias al análisis de sus perfiles en redes sociales, que aportaron datos clave para la investigación.

la-banda-cayo-tras-un-robo-en-villa-urquiza-foto-policia-de-la-ciudad-de-buenos-aires-U3RX3SOUOZAGXHCZ6JBZ2D6IFI La banda cayó tras un robo en Villa Urquiza (Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires).

Traslado a Interpol y proceso de extradición

Tras su detención, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, que ordenó su traslado a una sede de la Policía Federal Argentina.

El acusado quedó alojado en dependencias de Interpol, donde permanecerá detenido a la espera del proceso de extradición a Colombia, en el marco de la alerta roja vigente en su contra.

El caso volvió a poner en foco las nuevas modalidades delictivas que combinan tecnología y estrategias de engaño para cometer robos en zonas residenciales de alto nivel.