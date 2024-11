La última confesión de Williams que redime a Colapinto del accidente en Las Vegas

Franco Colapinto comienza mañana a correr en el anteúltimo gran premio del año, en Qatar. No tiene nada asegurado para el año próximo, pero con la explicación de Vowles queda claro que Franco intentó remedar con su capacidad, el error "estratégico" del equipo en Las Vegas.

Un accidente forzado que pudo haberse evitado para Colapinto

Como ya dijimos varias veces, de los 9 circuitos para Franco Colapinto, solo uno lo conocía de antemano: Monza. Pero a los 8 restantes no y por eso era y es fundamental el aprendizaje en el simulador. De todas maneras Franco lo había hecho muy bien y consiguió puntos en el circuito urbano de Bakú (salió octavo) y en Austin (llegó décimo).

Brasil fue un paso en falso porque no solo no lo conocía sino que jamás había manejado con lluvia. Chocó y tuvo que abandonar. Pero hay que recordar que, minutos antes del accidente, pidió cambiar a ruedas de lluvia con mejor agarre y desde el box le dijeron que no, que se limitara a manejar porque el equipo sabía las decisiones que tomaba. Así le fue, por no escucharlo.

En Las Vegas todo fue diferente. Franco cumplió con muy buenas prácticas y, ya en la clasificación, marcó una clara diferencia con su compañero, el veterano Alex Albon. El tailandés no anduvo nada bien y quedó eliminado en la primera tanda. Franco, en cambio, avanzó a la Q2 y le sobró el tiempo de clasificación. Pero en la lucha por meterse entre los 10 primeros vino el error que ahora blanqueó Vowles.

Vowles: "Somos responsables de lo que pasó con Colapinto"

Para salir a clasificar, los equipos y los pilotos eligen el mejor momento. El auto no debe tener a otro muy cerca por delante. Si eso pasa, se genera una turbulencia que le quita agarre en las ruedas delanteras al auto que viene detrás. Pero el equipo Williams se equivocó.

Franco estuvo mucho tiempo sentado en su Williams número 43 esperando la orden de su jefe para que pudiera salir a la calle de boxes. En ese tiempo, se ve que Franco podría haber salido muy bien, sin nadie por delante.

Sin embargo, cuando el mecánico que está parado delante del auto le hace la seña para que salga, se ve con claridad como pasan los dos Alpine juntos. Tanto que Colapinto ralentizó su marcha para dejar pasar a Pierre Gasly.

Colapinto se vio obligado a marchar detrás de Gasly en la vuelta de preparación y luego en la que intentó quedar entre los 10 primeros. Pero como Vowles explicó, Franco en su esfuerzo por ganar tiempo pese a la marcha cercana de Gasly, tocó la pared en en anteúltima curva con su rueda delantera izquierda. El auto se rompió y ya sin control se estrelló contra el muro de enfrente.

gasly muy cerca de Colapinto.jpg Pierre Gasly dobla con su Alpine muy cerca de Colapinto. Es la curva previa al accidente en Las Vegas. (Captura de TV)

Pero hay algo más que Vowles dio a entender, pero sin mucho detalle, que también quita responsabilidad al piloto argentino por la mala maniobra.

Lo que Vowles no dijo del accidente de Colapinto en Las Vegas

Las transmisiones por streaming dan la posibilidad de seguir las carreras no solo con las cámaras principales. También se pueden elegir algunas que muestran cómo conducen algunos pilotos. En el caso de Colapinto, cuando fue la fatídica vuelta del accidente, hubo un detalle al que Vowles aludió elípticamente.

vowles sobre colapinto .jpg Que precipitó el accidente de Colapinto en Las Vegas, según el jefe del equipo Williams. (Foto: A24.com)

Dijo que al tratar de recuperar el tiempo, se estrelló. Pero lo que no contó fue un pedido del propio piloto argentino a sus jefe de mecánicos. Ya hemos dicho que entre tanta cualidades que tiene con su juventud de 21 años, es que Franco sabe mucho de la puesta a punto y de las estrategias en pista. No todos los pilotos lo saben tan bien como ya lo demostró Franco.

Cuando comienza a acelerar para marcar el mejor tiempo posible, lo pasa de manera absurda Oscar Piastri - que inmediatamente se quedó en el lado "corto" para no molestar a Colapinto. Ante ese hecho y la cercanía constante con Gasly, se comunicó por radio e hizo otro pedido, que como en Brasil, también fue desatendido.

-"¿Puedo abortar?", preguntó Franco.

-"No" fue la seca respuesta con un pedido enérgico.

-"Empuja hasta el final", le dijo el jefe de mecánicos.

El final estaba muy cerca. Por querer ir más rápido, tal como le pidieron, tocó con la rueda delantera izquierda el paredón y sufrió el accidente más grave de la clasificación en Las Vegas.

Con su declaración, Vowles le dio un "libre deuda" a Franco Colapinto. Tiene dos carreras más para demostrar lo que vale. Nosotros ya lo sabemos.