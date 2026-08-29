Tini Stoessel y un polémico dato del pasado: cómo la trataba su madre en los inicios de su carrera

“La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada”, afirmó el periodista, al referirse a la etapa en la que Tini Stoessel todavía era muy joven y comenzaba a construir su carrera artística.

Las palabras de Ronnie Arias fueron analizadas posteriormente en Ángel responde, el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde el foco estuvo puesto no solamente en aquellas situaciones del pasado, sino también en lo que significa para la cantante atravesar actualmente una ruptura con una estructura familiar que estuvo vinculada a su carrera durante tantos años.

En ese sentido, Romi Scalora planteó que para Tini no sería sencillo tomar distancia de una dinámica que formó parte de su vida desde sus comienzos. “Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular. Esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”, expresó.

Por su parte, De Brito hizo hincapié en el impacto emocional que podría tener para la artista este conflicto con sus padres. “Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”, señaló el periodista.

Además, el conductor comparó de alguna manera esta situación con la historia de Gabriela Sabatini, quien también tuvo a su familia supervisando y dirigiendo distintos aspectos de su carrera deportiva.

Así, mientras continúa el conflicto que mantiene distanciada a Tini Stoessel de sus padres, las declaraciones de Ronnie Arias volvieron a instalar una pregunta sobre aquellos primeros años: cómo fue realmente crecer y desarrollarse profesionalmente bajo una estructura familiar tan presente.

De qué manera Yanina Latorre expuso a los padres de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar

Este viernes, Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la polémica al referirse al conflicto que atraviesa Tini Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La conductora cuestionó con dureza las últimas actitudes de la expareja frente a los periodistas que realizan una cobertura en las inmediaciones de la casa del productor, en la zona norte bonaerense.

El episodio que encendió nuevamente la controversia tuvo como protagonista a Alejandro Stoessel, quien fue señalado por arrojar piedras desde su vivienda hacia la guardia periodística ubicada en la vía pública. Poco después, Mariana Muzlera también expresó su malestar en redes sociales y apuntó contra los medios, a los que calificó de “nefastos”.

Frente a esta situación, Yanina Latorre analizó lo sucedido en su programa de El Observador 107.9 y cuestionó el accionar de los padres de la cantante.

“Podés elegir no hablar, no salir o mandar a uno de tus empleados, pero no podés salir a cag... a piedrazos por la ventana”, manifestó la periodista al referirse al comportamiento de Alejandro.

Además, defendió la presencia de los cronistas en la calle y marcó una diferencia entre una cobertura periodística y el ingreso a una propiedad privada. “Uno puede estar parado en la calle, vivimos con libertad de prensa. Tocar el timbre no es invadir la propiedad”, sostuvo.

En medio de su descargo, Yanina también recordó el particular vínculo que, según su visión, los Stoessel mantuvieron durante años con la prensa y señaló la manera en que buscaban marcar límites sobre lo que se decía de Tini.

“Los Stoessel tienen esta manera rara, así como defendían a la hija, como que son intocables y te bajaban línea de lo que tenías que decir”, afirmó.

Finalmente, la conductora vinculó las recientes reacciones de ambos padres con la actual interna familiar y lanzó una contundente interpretación: “Están mostrando la hilacha de por qué la hija no quiere saber más nada con ellos”.