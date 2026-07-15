El sorpresivo apoyo de Mick Jagger a la Argentina antes del duelo con Inglaterra en el Mundial 2026

“Definitivamente van a llegar a las semifinales”, aseguraba Mick Jagger durante la entrevista con un periodista argentino y agregaba posando feliz con la remera celeste y blanca: "Tengo mi camiseta para ir al Mundial".

Las palabras del famoso cantante volvieron a tener trascendencia entre sus fanáticos en las redes sociales y muchos recordaron cuando el cantante estuvo presente en el estadio en el Mundial de Francia 98 en el duelo entre Argentina e Inglaterra, cuando fue victoria del equipo dirigido por Daniel Passarella por penales.

"Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra, Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí”, comentaba el artista sobre aquel partido donde sufrió con su selección en el estadio.

Los fanáticos de su música también se preguntaron si Mick Jagger estará presente en el estadio de Atlanta el miércoles como tantas otras celebridades o si seguirá el partido a la distancia.

El vidente que vaticionó qué pasará con Messi en Argentina vs. Inglaterra

José Fuentes se refirió en Infama (América Tv) al partido entre Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026 y había anticipado lo que sucedería en la otra semifinal entre España y Francia.

En charla con el ciclo que conduce Marcela Tauro, el vidente natural se refirió con mucho optimismo a lo que podría ser la actuación en el partido de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

"Leo tiene esa oportunidad que pasó en el 86 y que ahora pase en el 2026 y va a ser historia con eso. En este partido que viene lo veo muy activo, tiene que descansar e hidratarse. El miércoles seguro anota y guarden este video", aseguró el especialista el pasado domingo antes de los partidos por las semifinales.

Y cerró a puro elogio para Messi: "Las cosas que yo he visto que hace, los movimientos, son cosas que genéticamente está bendecido. Tiene cosas que no son muy normales y es un tipo disciplinado y trabajador desde chico. Es de pocas palabras pero de un corazón gigante y una tenacidad tremenda y eso es algo que se trae, para mí tiene todas las características para decir que es un tocado como Diego".