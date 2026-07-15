El sorpresivo apoyo de Mick Jagger a la Argentina antes del duelo con Inglaterra en el Mundial 2026

Toda la Argentina se encuentra a la expectativa del duelo histórico con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Del otro lado del cuadro espera España en la final tras ganarle a Francia por 2 a 0.
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El cantante Mick Jagger se había pronunciado sobre la Selección Argentina en la previa al Mundial 2026 y su gesto se recordó en la previa al partido con Inglaterra.
Toda la Argentina se encuentra a la expectativa del duelo histórico con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Del otro lado del cuadro espera España en la final tras ganarle a Francia por 2 a 0.
Lo cierto es que a horas del crucial partido se recordó desde las redes el apoyo que le dio el cantante británico Mick Jagger a la Selección Argentina antes del comienzo del torneo.
El líder del grupo The Rolling Stones sorprendió por ese entonces a todos los argentinos al mostrarse con la camiseta de la Argentina con el número 10 del capitán, Lionel Messi y anticipar con exactitud cuál sería el futuro del equipo de Lionel Scaloni, gesto que vuelve a dar que hablar en la virtualidad.
En aquella oportunidad, en la previa al inicio de la máxima competencia futbolera, el músico vaticinaba que el equipo argentino llegaría a la instancia de semifinales.
“Definitivamente van a llegar a las semifinales”, aseguraba Mick Jagger durante la entrevista con un periodista argentino y agregaba posando feliz con la remera celeste y blanca: "Tengo mi camiseta para ir al Mundial".
Las palabras del famoso cantante volvieron a tener trascendencia entre sus fanáticos en las redes sociales y muchos recordaron cuando el cantante estuvo presente en el estadio en el Mundial de Francia 98 en el duelo entre Argentina e Inglaterra, cuando fue victoria del equipo dirigido por Daniel Passarella por penales.
"Tengo algunos otros realmente malos. Estuve en las eliminatorias, Inglaterra, Argentina, cuando David Beckham fue expulsado en Francia. Saint-Étienne, yo estaba allí”, comentaba el artista sobre aquel partido donde sufrió con su selección en el estadio.
Los fanáticos de su música también se preguntaron si Mick Jagger estará presente en el estadio de Atlanta el miércoles como tantas otras celebridades o si seguirá el partido a la distancia.
José Fuentes se refirió en Infama (América Tv) al partido entre Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026 y había anticipado lo que sucedería en la otra semifinal entre España y Francia.
En charla con el ciclo que conduce Marcela Tauro, el vidente natural se refirió con mucho optimismo a lo que podría ser la actuación en el partido de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
"Leo tiene esa oportunidad que pasó en el 86 y que ahora pase en el 2026 y va a ser historia con eso. En este partido que viene lo veo muy activo, tiene que descansar e hidratarse. El miércoles seguro anota y guarden este video", aseguró el especialista el pasado domingo antes de los partidos por las semifinales.
Y cerró a puro elogio para Messi: "Las cosas que yo he visto que hace, los movimientos, son cosas que genéticamente está bendecido. Tiene cosas que no son muy normales y es un tipo disciplinado y trabajador desde chico. Es de pocas palabras pero de un corazón gigante y una tenacidad tremenda y eso es algo que se trae, para mí tiene todas las características para decir que es un tocado como Diego".