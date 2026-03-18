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Lautaro Martínez quiere volver a Racing pero un detalle clave lo condiciona: "Estoy tratando de convencer a..."

El delantero de Inter y la Selección Argentina habló de su sueño de regresar al club donde debutó y reveló qué factor personal influye en la decisión.

Lautaro Martínez quiere volver a Racing pero un detalle clave lo condiciona: Estoy tratando de convencer a...

El futuro de Lautaro Martínez volvió a generar expectativa en el fútbol argentino. El delantero de Inter de Milán y la Selección Argentina se refirió a la posibilidad de regresar a Racing Club, la institución donde debutó como profesional, y dejó una confesión que rápidamente resonó entre los hinchas.

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Lautaro Martínez, importante en el arribo de Carboni a Racing. (Foto: Imago)

En una entrevista con el periodista Joaquín Álvarez, el atacante expresó su deseo de volver, aunque también expuso los factores que hoy condicionan esa posibilidad.

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Qué dijo Lautaro Martínez sobre su vuelta a Racing

El campeón del mundo fue directo al hablar de su futuro. “Es un deseo mío, estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca”, aseguró, dejando en claro que la decisión no depende únicamente de lo deportivo.

En ese sentido, evitó establecer plazos concretos y remarcó que su regreso está sujeto a múltiples variables: “Obviamente, después depende de muchas cosas”.

Más allá de eso, reafirmó su intención: “Mi sueño es volver a jugar en Racing, un año al menos”. Además, explicó que su deseo tiene un componente emocional fuerte, vinculado a su familia. “Que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí”, señaló.

Por qué no sería inmediato su regreso al fútbol argentino

El presente de Martínez en Europa es uno de los principales factores que dificultan una vuelta en el corto plazo. El delantero tiene contrato vigente con Inter hasta mediados de 2029, lo que condiciona cualquier salida anticipada.

A esto se suma su actualidad deportiva, consolidado en uno de los clubes más importantes del fútbol italiano y con continuidad en la Selección Argentina.

Por ese motivo, si bien el deseo está, el contexto actual no parece facilitar un regreso inmediato al fútbol argentino.

Cómo fue su paso por Racing

Lautaro surgió del Predio Tita Mattiussi y debutó en Primera División en 2015 frente a Crucero del Norte, en un partido en el que ingresó en lugar de Diego Milito, hoy presidente del club de Avellaneda.

Durante su etapa en Racing disputó 62 partidos, convirtió 27 goles y aportó 6 asistencias antes de dar el salto al fútbol europeo.

Desde entonces, su nombre aparece de manera recurrente cada vez que se menciona la posibilidad de que figuras de la Selección regresen al país.

Por ahora, el regreso de Lautaro Martínez a Racing se mantiene como un deseo a futuro, atravesado por cuestiones personales y profesionales. Pero sus palabras volvieron a encender la ilusión de los hinchas, que sueñan con volver a verlo con la camiseta de la Academia.

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