Lautaro Martínez quiere volver a Racing pero un detalle clave lo condiciona: "Estoy tratando de convencer a..."

Más allá de eso, reafirmó su intención: “Mi sueño es volver a jugar en Racing, un año al menos”. Además, explicó que su deseo tiene un componente emocional fuerte, vinculado a su familia. “Que mis hijos vean el amor que la gente de Racing tiene por mí”, señaló.

Por qué no sería inmediato su regreso al fútbol argentino

El presente de Martínez en Europa es uno de los principales factores que dificultan una vuelta en el corto plazo. El delantero tiene contrato vigente con Inter hasta mediados de 2029, lo que condiciona cualquier salida anticipada.

A esto se suma su actualidad deportiva, consolidado en uno de los clubes más importantes del fútbol italiano y con continuidad en la Selección Argentina.

Por ese motivo, si bien el deseo está, el contexto actual no parece facilitar un regreso inmediato al fútbol argentino.

Cómo fue su paso por Racing

Lautaro surgió del Predio Tita Mattiussi y debutó en Primera División en 2015 frente a Crucero del Norte, en un partido en el que ingresó en lugar de Diego Milito, hoy presidente del club de Avellaneda.

Durante su etapa en Racing disputó 62 partidos, convirtió 27 goles y aportó 6 asistencias antes de dar el salto al fútbol europeo.

Desde entonces, su nombre aparece de manera recurrente cada vez que se menciona la posibilidad de que figuras de la Selección regresen al país.

Por ahora, el regreso de Lautaro Martínez a Racing se mantiene como un deseo a futuro, atravesado por cuestiones personales y profesionales. Pero sus palabras volvieron a encender la ilusión de los hinchas, que sueñan con volver a verlo con la camiseta de la Academia.