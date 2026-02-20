En vivo Radio La Red
Deportes
Lautaro Martínez
Inter
FÚTBOL

Preocupación en la Selección Argentina: Inter confirmó la lesión que sufrió Lautaro Martínez

El club italiano informó la lesión que sufrió el delanteroargentino, que iniciará un tratamiento con plaquetas con el objetivo de llegar a la Finalissima.

Después de la preocupación inicial por la salida temprana de Lautaro Martínez ante Bodo Glimt, en la derrota por 3-1 por la Champions League, Inter emitió el parte médico oficial y aclaró el panorama. El club confirmó que el delantero se sometió a estudios que detectaron una “distensión en el sóleo de la pierna izquierda” y llevó tranquilidad respecto de su recuperación.

El comunicado del Neroazzurro precisó que el atacante será evaluado nuevamente la próxima semana y que comenzará un tratamiento con plaquetas. La estimación es que pueda volver a los entrenamientos en aproximadamente 18 días.

La noticia contrasta con la primera impresión que dejó el episodio. Tras el partido, el entrenador Cristian Chivu había calificado la lesión como “grave”, lo que encendió las alarmas tanto en Italia como en el entorno de la Selección Argentina.

Qué lesión tiene Lautaro Martínez y cuánto tiempo estará afuera

Los estudios médicos revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. En principio, el plazo estimado indica que podría estar alrededor de 18 días sin entrenarse con normalidad y, como máximo, 21 días fuera de competencia.

Ese escenario modifica el clima de incertidumbre que se había generado tras las declaraciones de Chivu. Si los tiempos se cumplen, el delantero tendría todavía cerca de dos semanas para ponerse a punto desde lo futbolístico antes de la Finalissima ante España.

¿Llega en condiciones al duelo con España?

Con el parte médico confirmado, la presencia de Lautaro en la Finalissima no corre riesgos. El margen de recuperación le permitiría trabajar con normalidad antes del encuentro en Qatar y llegar en condiciones físicas adecuadas.

Para la Selección, la evolución del capitán del Inter era un punto sensible. La alarma inicial quedó atenuada con el diagnóstico oficial y los plazos establecidos por el club italiano.

Qué partidos se perdería Lautaro Martínez con Inter

Si bien el panorama es alentador pensando en la Albiceleste, Inter deberá reorganizar su ataque en el corto plazo. A priori, Lautaro se perdería la revancha ante Bodo Glimt por la Champions League, el cruce frente a Como por la Copa Italia y el clásico ante Milan en la Serie A.

En ese contexto, la baja representa un desafío inmediato para el equipo italiano, que atraviesa un calendario exigente.

La confirmación médica disipó las versiones más pesimistas y estableció un horizonte concreto de recuperación. Ahora, el foco estará puesto en la evolución diaria del delantero y en cómo responde al tratamiento con plaquetas. Por lo pronto, la preocupación inicial dio paso a un escenario de mayor tranquilidad, tanto en Milán como en el entorno de la Selección Argentina.

