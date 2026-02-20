Preocupación en la Selección Argentina: Inter confirmó la lesión que sufrió Lautaro Martínez

Ese escenario modifica el clima de incertidumbre que se había generado tras las declaraciones de Chivu. Si los tiempos se cumplen, el delantero tendría todavía cerca de dos semanas para ponerse a punto desde lo futbolístico antes de la Finalissima ante España.

¿Llega en condiciones al duelo con España?

Con el parte médico confirmado, la presencia de Lautaro en la Finalissima no corre riesgos. El margen de recuperación le permitiría trabajar con normalidad antes del encuentro en Qatar y llegar en condiciones físicas adecuadas.

Para la Selección, la evolución del capitán del Inter era un punto sensible. La alarma inicial quedó atenuada con el diagnóstico oficial y los plazos establecidos por el club italiano.

Qué partidos se perdería Lautaro Martínez con Inter

Si bien el panorama es alentador pensando en la Albiceleste, Inter deberá reorganizar su ataque en el corto plazo. A priori, Lautaro se perdería la revancha ante Bodo Glimt por la Champions League, el cruce frente a Como por la Copa Italia y el clásico ante Milan en la Serie A.

En ese contexto, la baja representa un desafío inmediato para el equipo italiano, que atraviesa un calendario exigente.

La confirmación médica disipó las versiones más pesimistas y estableció un horizonte concreto de recuperación. Ahora, el foco estará puesto en la evolución diaria del delantero y en cómo responde al tratamiento con plaquetas. Por lo pronto, la preocupación inicial dio paso a un escenario de mayor tranquilidad, tanto en Milán como en el entorno de la Selección Argentina.