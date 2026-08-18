¿Se complica la situación de Facundo Moyano?: el inesperado pedido de Candela Arizaga a la Justicia

Sin embargo, Mauro Szeta deslizó un dato que podría resultar significativo para el avance del expediente. Según explicó, todo indicaría que la intención de Candela con esta ampliación de su declaración sería favorecer, en realidad, la situación de Facundo Moyano.

Mientras se aguarda que el pedido sea formalizado ante la Justicia, la causa continúa avanzando y suma nuevas testimoniales. En las próximas horas está prevista la declaración de tres efectivos policiales que tuvieron contacto con la modelo luego del episodio ocurrido en el departamento.

Uno de los agentes fue quien interceptó a la ex de L-Gante cuando salió del edificio, mientras que los otros dos policías fueron quienes posteriormente la trasladaron hasta el Hospital Pirovano. Sus testimonios serán incorporados a la investigación y podrían aportar información sobre lo sucedido inmediatamente después del episodio.

De esta manera, la fiscalía buscará conocer, a través de esos relatos, cómo fueron las horas posteriores y qué manifestó la joven en ese momento, especialmente cuáles fueron sus primeras referencias sobre lo ocurrido.

La investigación también contempla nuevas declaraciones para los próximos días. Entre ellas se encuentran la de la mujer encargada de realizar tareas de limpieza en la vivienda de Facundo Moyano, la mamá de Candela Arizaga y una médica del SAME.

Todos esos testimonios pasarán a formar parte del expediente y serán analizados por la fiscalía junto con las pruebas y elementos que ya fueron incorporados a la causa. De esta manera, la Justicia continúa reuniendo información para reconstruir con mayor precisión la secuencia de hechos y determinar qué ocurrió aquella madrugada.

Mientras tanto, la situación judicial de Facundo Moyano mantiene una medida vigente que le impide acercarse a Candela Arizaga y establecer cualquier tipo de contacto con ella. La restricción perimetral continúa activa, por lo que el exdiputado no puede aproximarse a la modelo hasta tanto la Justicia disponga lo contrario.

Cuál fue el confuso episodio en la vía pública que tuvo como protagonistas a Facundo Moyano y Candela Arizaga

El escándalo que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga tuvo su origen en un confuso episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto de 2026 en el barrio porteño de Belgrano.

Según la información conocida sobre el caso, alrededor de las 5:14 un llamado al 911 alertó sobre una joven que corría semidesnuda y descalza por la avenida del Libertador. Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia.

Arizaga, de 23 años, fue encontrada junto a Moyano en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, en estado de shock y con signos de desorientación. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Pirovano.

El exdiputado fue demorado por la Policía de la Ciudad y luego imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Más tarde, recuperó su libertad.

En su declaración, Arizaga sostuvo que Moyano “no le pegó” y señaló que lo ocurrido fue “producto del consumo de drogas”. Después aseguró haber tenido alucinaciones y recordar poco de aquella madrugada.

Por su parte, Moyano negó las acusaciones y rechazó las versiones sobre consumo de drogas. Además, aseguró que Arizaga sufrió un paro cardíaco y que él le practicó maniobras de RCP.

En este contexto, y pasadas dos semanas del extraño episodio, por etas horas la fiscalía continúa reconstruyendo lo sucedido a partir de videos, actas policiales y testimonios.