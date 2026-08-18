El secreto más oscuro de Facundo Moyano salió a la luz y lo dejó en una posición incómoda

“Van al corte y le empiezan a sonar los teléfonos… lo recaga... a pedos los de su partido. Y cuando termina el corte estaba todo transpirado, la camisa todo mojado. Le digo tranquilizate porque te va a dar un ACV”, continuó Marcelo Polino.

“Y le pidió un minuto a Mirtha que le de para aclarar el dato que había dado y que se había equivocado. Había dicho que había subido un 8% y era un 6%. Lo llamaron en el corte y salió, lleno de asesores, y vino todo transpirado", recordó el conductor sobre aquel tenso y desconocido momento televisivo de Facundo Moyano que presenció y recuerda con asombro.

La foto íntima que filtró Candela Arizaga con Facundo Moyano

Candela Arizaga reapareció en las redes con un mensaje contundente tras el escándalo con Facundo Moyano y la medida restrictiva de acercamiento y prohibición de contacto que la Justicia le impuso al exdiputado mientras continúa la investigación tras lo sucedido en Belgrano.

La modelo mostró una captura de una placa televisiva de TN en la que se repasaban distintos viajes realizados por la influencer, junto con las fechas correspondientes y respondió de manera directa sobre esos viajes.

"Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y 2 en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios", escribió Candela sobre la imagen que había publicado en sus historias.

Y luego mostró otra postal abrazada a Facundo Moyano en un viaje que hicieron juntos al exterior y sumó: "La subo acá porque no quiero que me escondan más y que, de paso, 'sus otras novias' lo vean (humor)", apuntó la joven.