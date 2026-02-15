Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en una nueva edición del clásico de La Plata, por la fase de grupos de la Liga Profesional. En un encuentro equilibrado y con llegadas en ambos arcos, ninguno logró romper el cero.
El partido fue parejo y con situaciones para ambos. El Lobo quedó sexto en el Grupo B y el Pincha cuarto en el Grupo A.
Gimnasia y Estudiantes de La Plata no se sacaron ventajas en el clásico
Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en una nueva edición del clásico de La Plata, por la fase de grupos de la Liga Profesional. En un encuentro equilibrado y con llegadas en ambos arcos, ninguno logró romper el cero.
En cuanto a las estadísticas, la posesión fue levemente favorable al Pincha, con un 51% frente al 49% del Lobo. También hubo una diferencia mínima en los remates al arco: Estudiantes registró 13 disparos, mientras que Gimnasia sumó 11. A pesar de la intensidad y las aproximaciones, el marcador no se movió y no hubo expulsados.
Con este resultado, Gimnasia se ubica en el sexto puesto del Grupo B, mientras que Estudiantes ocupa el cuarto lugar del Grupo A. El empate se suma a una racha irregular para ambos equipos, que en las últimas fechas han tenido dificultades para sumar de a tres. Además, el historial reciente continúa siendo esquivo para el Lobo en sus cruces ante su clásico rival.
En la próxima jornada, Gimnasia visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el viernes 20 de febrero a las 22:15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Por su parte, Estudiantes recibirá a Sarmiento de Junín ese mismo día desde las 18:00 en el estadio Jorge Luis Hirschi.