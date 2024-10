Lionel Messi expresó su felicidad al ganar el 46° título de su carrera: "Estoy..."

Con este triunfo, el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino alcanzó los 68 puntos en la tabla, quedando a solo cinco unidades de romper el récord de puntos en una temporada, establecido por New England Revolution en 2021. Sin embargo, para Messi, lo importante es lo que está por venir. "Si bien tenemos una oportunidad para quedar en la historia, creo que eso es lo de menos. Lo más importante era cumplir el primer objetivo. Ahora debemos enfocarnos en lo que sigue, donde cada partido será decisivo. Lo bueno es que jugamos todos los partidos de local, lo que nos da una gran ventaja", sentenció el astro rosarino.

Messi no se olvidó de resaltar el trabajo del cuerpo técnico y la llegada de nuevos talentos al equipo: "Llegaron jugadores importantes. Hizo que el equipo crezca mucho más desde el juego, la personalidad. Intentamos competir todos los partidos. Competimos muy bien en la Leagues Cup y nos faltaban muchos jugadores. Durante todo el año tuvimos muchas lesiones. No pudimos estar todos juntos casi nunca. Por una cosa u otra, no se daba"

Con la obtención de la Supporters' Shield, Messi alcanzó su título número 46 en una carrera en la que gritó "campeón" con cuatro camisetas: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. Su anterior logro había sido la Copa América con la Albiceleste en julio, y este nuevo trofeo continúa ampliando su récord como el futbolista más ganador de todos los tiempos.

Además, Messi sigue siendo un jugador decisivo en las finales. Hasta la fecha, jugó 44 finales, de las cuales ganó 31 y perdió solo 13, con 37 goles anotados en 50 encuentros definitorios, incluyendo sus participaciones con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos y el Mundial Sub-20.

Inter Miami y Messi ahora se enfocan en lo que resta de la temporada, con la mirada puesta en el siguiente desafío: los playoffs, donde buscarán consolidar su dominio y continuar sumando títulos.

Todos los títulos que ganó Lionel Messi

BARCELONA

Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)

La Liga: 10 (2004/05 · 2005/06; 2008/09 · 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)

Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21).

Mundial de Clubes: 3 (2009; 2011; 2015).

Supercopa de Europa: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).

Supercopa de España: 8 (2005/06 · 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19)

PSG

Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).

Supercopa de Francia: 1 (2021/22).

INTER MIAMI

Leagues Cup: 1 (2023)

Supporters' Shield (2024)

ARGENTINA