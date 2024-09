El INESPERADO reconocimiento que recibió Lionel Messi en la MLS

Este es el cuarto premio al mejor jugador de la jornada que Messi acumula en la MLS esta temporada, ya que también fue galardonado en las jornadas 9, 11 y 12. El Inter Miami, dirigido por el Tata Martino, consiguió siete de estos premios en total este año, ya que Luis Suárez fue elegido en las jornadas 3, 5 y 29.

Recuperado de la lesión en el tobillo sufrida el 14 de julio, Messi ya suma 14 goles y 14 asistencias en la presente campaña de la MLS. El Inter Miami lidera la Conferencia Este con 62 puntos y se perfila como el principal favorito para conquistar el MLS Supporters' Shield, el título otorgado al equipo con más puntos en la temporada regular. El otro gran trofeo de la liga es la MLS Cup, que se disputa entre los campeones de los 'playoffs' al final de la temporada.

La ¿premonición? de Juan Román Riquelme sobre Lionel Messi: "Va a..."

Lionel Messi lleva más de 15 años defendiendo la camiseta N°10 de la Selección Argentina, un número que heredó de Juan Román Riquelme, con quien compartió inolvidables momentos en el fútbol. Juntos brillaron en la Selección Mayor y consiguieron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Mientras Román hoy es vicepresidente de Boca Juniors, Messi sigue gambeteando, aunque el retiro comienza a asomarse en el horizonte.

Con 37 años, las dolencias físicas comenzaron a frenar el andar del capitán argentino. Hace solo unos días regresó de una lesión ligamentaria en su tobillo derecho, lo que le impidió participar en la última doble fecha FIFA con la Scaloneta. A pesar de esto, Riquelme se muestra optimista sobre el futuro de Messi, especialmente de cara al Mundial 2026.

“Messi se va reinventando. Nunca sabés con qué te puede sorprender. No tengo dudas de que va a jugar el próximo Mundial, lo tiene que jugar. Vamos a hacer fuerza para que eso pase”, declaró Riquelme, firme en su convicción sobre la presencia de Messi en la próxima Copa del Mundo.

La relación entre ambos va más allá del fútbol. Román confesó que sigue en contacto con Messi, aunque con prudencia: “Hablo con él, no lo molesto mucho, pero hablamos. Por eso creo que el Mundial lo va a jugar, él es muy bueno, no es normal”. Y añadió: "A eso le agrega que le gusta competir y quiere seguir ganando".

Lejos de entrar en comparaciones con Diego Maradona, Riquelme destacó la grandeza tanto de Messi como de Pelusa, ubicándolos en lo más alto del fútbol argentino: “Son dos genios. No son normales. Las cosas que hacen ellos no las hace nadie. Yo jugaba normal, ellos no. Somos afortunados los argentinos de poder decir que son nuestros”.

El vínculo entre Román y Leo va más allá de la cancha. Además de compartir cumpleaños el 24 de junio, ambos llevaron el dorsal 10 tanto en Barcelona como en la Selección Argentina. Su sociedad en el campo de juego dejó huella en el Mundial 2006, la Copa América 2007, las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 y, por supuesto, los Juegos Olímpicos de 2008.

El respeto mutuo quedó en evidencia cuando Messi formó parte del partido homenaje a Riquelme en junio de 2023. En esa ocasión, Román expresó su admiración: “Tuve la suerte de jugar con el más grande de todos. No sé si es más o menos que Maradona, pero son los dos mejores que vi en mi vida”.

Así, mientras Messi sigue su camino hacia la posible participación en el Mundial 2026, Riquelme se mantiene como uno de sus principales apoyos, confiado en que la magia del 10 aún tiene mucho para dar.