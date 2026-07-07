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¡Que locura!

Yanina Latorre generó preocupación tras el triunfo de Argentina: "No me siento bien"

Yanina Latorre vivió con enorme intensidad el agónico triunfo de Argentina y dejó en evidencia la montaña rusa de emociones que le hizo atravesar el partido.

7 jul 2026, 19:11
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Yanina Latorre generó preocupación tras el triunfo de Argentina: No me siento bien

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Yanina Latorre generó preocupación tras el triunfo de Argentina: "No me siento bien"

Yanina Latorre fue otra de las figuras que vivió con enorme intensidad la clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial. Fiel a su estilo, no escondió lo que le había generado el partido ante Egipto y compartió al aire una reacción tan espontánea como cargada de sentimiento, en sintonía con el desahogo que invadió a millones de argentinos.

Al comenzar su ciclo en El Observador, la periodista confesó que todavía estaba impactada por el desenlace del encuentro frente a Egipto. Entre risas, nervios y emoción, admitió que el sufrimiento vivido durante el partido la había dejado completamente movilizada y dedicó un sentido elogio a Lionel Messi y al plantel por la entrega que mostraron para conseguir una clasificación épica.

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"No me siento bien. Espero que no me baje la presión. Fue toda una emoción", comenzó diciendo la conductora apenas salió al aire, visiblemente conmovida y todavía atravesada por la intensidad del partido.

"Lloró Messi. Mirá todo lo que lo revolearon. Lo que le interesa la Selección... ¡Y ya ganó todo! Es el mejor del mundo, es un tipazo. Tuvo el detalle de dejarle tranquilidad a Sofi Martínez, esa cosa humana que tiene. No es maleducado, no es ordinario. No habló del padre, no se enojó con Florencia Peña. Lo que lloró, lo que corrió... La emoción fue una cosa hermosa", dedicó Yanina unas palabras de emoción al máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

Cómo reaccionó Flor de la V al triunfo de Argentina

Flor de la V no pudo contener las lágrimas al aire de Los Profesionales con Flor (El Nueve) luego del agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Todavía atravesada por la intensidad del partido, la conductora celebró la clasificación con un emotivo discurso en el que destacó el carácter del equipo y el liderazgo de Lionel Messi.

"¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande del mundo y a la mejor Selección!", expresó en los primeros minutos del programa, mientras intentaba recomponerse de la montaña rusa de emociones que le había dejado el encuentro. Sin ocultar el sufrimiento que le provocó el desenlace, agregó: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

A medida que avanzaba su reflexión, la emoción fue ganándole por completo. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, dejó en claro el profundo vínculo que siente con la camiseta argentina y lo que representa para ella cada presentación del seleccionado nacional: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Qué digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!".

"Me emociona porque la gente se merece esto, porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. ¡Gracias, Messi, y gracias a la Selección!", amplió su mirada y sostuvo que el triunfo trascendía lo deportivo.

     

 

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