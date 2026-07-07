Yanina Latorre generó preocupación tras el triunfo de Argentina: "No me siento bien"

Cómo reaccionó Flor de la V al triunfo de Argentina

Flor de la V no pudo contener las lágrimas al aire de Los Profesionales con Flor (El Nueve) luego del agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Todavía atravesada por la intensidad del partido, la conductora celebró la clasificación con un emotivo discurso en el que destacó el carácter del equipo y el liderazgo de Lionel Messi.

"¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande del mundo y a la mejor Selección!", expresó en los primeros minutos del programa, mientras intentaba recomponerse de la montaña rusa de emociones que le había dejado el encuentro. Sin ocultar el sufrimiento que le provocó el desenlace, agregó: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

A medida que avanzaba su reflexión, la emoción fue ganándole por completo. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, dejó en claro el profundo vínculo que siente con la camiseta argentina y lo que representa para ella cada presentación del seleccionado nacional: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Qué digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!".

"Me emociona porque la gente se merece esto, porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. ¡Gracias, Messi, y gracias a la Selección!", amplió su mirada y sostuvo que el triunfo trascendía lo deportivo.