Lionel Scaloni disparó contra el arbitraje tras la derrota ante Colombia: "Decidió..."

Scaloni también criticó el uso del VAR en la decisión: "Ese penal decidió el partido. Él y los cinco del VAR vieron penal, el resto no. El fútbol es un deporte en que hay que mirar lo que te rodea, y lo que hizo Muñoz te dice todo". Asimismo, cuestionó la secuencia de imágenes que el árbitro revisó para tomar su decisión: "La primera imagen que ve el árbitro no debería ser la que parece que hay un toque. Tiene que ver la imagen completa. Le ponen en la TV algo que lo condiciona después de no haberla cobrado en el momento".

El entrenador también se refirió a una posible infracción sobre Julián Álvarez en el primer tiempo, que fue ignorada: "Julián tiene un pisotón enorme. No veo falta de él, pero el árbitro pitó y se terminó la jugada ahí".

Finalmente, Scaloni volvió a criticar el horario del partido, que se jugó en medio del sofocante calor de Barranquilla: "No hablé del calor en sí, sino del horario. Ese horario no es para un espectáculo. En el segundo tiempo no fue un espectáculo que a la gente le guste. No es excusa, pero no me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial".

A pesar de la derrota, Scaloni valoró el esfuerzo del equipo y reconoció la calidad del rival: "El equipo compite, más allá del resultado. A veces no se gana, pero las sensaciones son positivas. También hay que hablar del rival, que es un gran equipo y juega bien", concluyó el técnico argentino.