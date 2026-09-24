Lionel Scaloni contó cómo convenció a Messi para realizar su despedida de la Selección Argentina: "Puse..."

Cómo justificó el entrenador el recambio de jugadores en la lista de convocados

Finalmente, el conductor del seleccionado nacional explicó que la inclusión de nuevas caras dentro de la citación forma parte de una transición planificada de cara al ciclo que se inicia, trazando un paralelo con sus primeros meses al frente de la delegación.

“La mayoría va a seguir estando, algunos no. Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018. Trabajamos para la Selección, no para nadie en personal”, concluyó el entrenador, remarcando que las decisiones adoptadas responden únicamente al beneficio del conjunto nacional.