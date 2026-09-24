Lionel Scaloni contó cómo convenció a Messi para realizar su despedida de la Selección Argentina: "Puse..."

La presencia de Lionel Messi en la convocatoria de la Selección argentina para la serie de partidos amistosos posteriores al Mundial dejó al descubierto una intensa gestión previa. Lionel Scaloni brindó detalles inéditos de la conversación que mantuvo con el capitán para asegurar su participación en lo que será su partido de homenaje con la camiseta albiceleste. Con una postura tajante, el entrenador de Pujato argumentó los motivos que impulsaron la decisión: “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”.