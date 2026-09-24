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Lionel Scaloni contó cómo convenció a Messi para realizar su despedida de la Selección Argentina: "Puse..."

Lionel Scaloni explicó cómo convenció a Lionel Messi de tener su homenaje tras el Mundial. ¿Qué dijo?

Lionel Messi y Lionel Scaloni. 

Lionel Messi y Lionel Scaloni. 

La presencia de Lionel Messi en la convocatoria de la Selección argentina para la serie de partidos amistosos posteriores al Mundial dejó al descubierto una intensa gestión previa. Lionel Scaloni brindó detalles inéditos de la conversación que mantuvo con el capitán para asegurar su participación en lo que será su partido de homenaje con la camiseta albiceleste. Con una postura tajante, el entrenador de Pujato argumentó los motivos que impulsaron la decisión: “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”.

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Lionel Scaloni. 

El director técnico campeón del mundo en Qatar 2022 reconoció que debió intervenir personalmente para concretar la presencia del '10' en esta ventana internacional. “Puse todo de mi parte para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no sabía qué podía pasar. Él lo entendió y está bueno”, reveló el estratega sobre el diálogo mano a mano. Asimismo, remarcó el respaldo institucional que brindó la casa madre del fútbol nacional: “La AFA puso de su parte también, el presidente. Todo lo que se puede hacer ahora, mejor”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina y la charla con Tapia

Al ser consultado sobre su futuro profesional al frente de la conducción técnica, Scaloni volvió a abordar su situación contractual y, por el momento, prefirió no confirmar novedades definitivas. Pese a la cautela, dejó un claro mensaje sobre su deseo personal de sostener el proyecto: “Tengo ganas de estar acá”.

El entrenador se refirió además al proceso de asimilación del trago amargo tras la última competencia ecuménica y la necesidad de tomar aire en lo personal: “La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar”. Respecto a las negociaciones para renovar el vínculo, ratificó que existe una “predisposición máxima para dialogar” con Claudio Tapia, presidente de la AFA, aunque aclaró los pasos a seguir: “Ya hablaremos con el presidente. Cuando tengamos que hablar, lo haremos; por ahora sigue todo igual”.

Cómo justificó el entrenador el recambio de jugadores en la lista de convocados

Finalmente, el conductor del seleccionado nacional explicó que la inclusión de nuevas caras dentro de la citación forma parte de una transición planificada de cara al ciclo que se inicia, trazando un paralelo con sus primeros meses al frente de la delegación.

“La mayoría va a seguir estando, algunos no. Lo que hicimos es parecido a lo hecho en 2018. Trabajamos para la Selección, no para nadie en personal”, concluyó el entrenador, remarcando que las decisiones adoptadas responden únicamente al beneficio del conjunto nacional.

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