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Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Está la..."

Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección Argentina y confirmó que tiene una reunión pendiente con Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

Lionel Scaloni. 

Lionel Scaloni. 

En plena preparación para la seguidilla de amistosos internacionales que la Selección Argentina afrontará entre fines de septiembre y principios de octubre, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa desde el predio de Ezeiza. Como era previsible, el foco de la atención mediática estuvo puesto en su continuidad al frente del equipo. Con su habitual compostura, el entrenador de Pujato abordó el tema y aclaró el escenario contractual: “No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”.

Leé también Lionel Scaloni sorprendió y sumó nueve jugadores a la Selección: las nuevas caras para los amistosos
Lionel Scaloni sorprendió y sumó nueve jugadores a la Selección. (Foto: archivo)

El santafesino reveló los imprevistos que postergaron el encuentro cara a cara con el titular de la casa madre del fútbol argentino: “Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por por ahora sigue todo igual”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el recambio de jugadores en la convocatoria

Respecto a la conformación de la nómina para la gira amistosa, la cual contará con Lionel Messi únicamente para el duelo ante Benín en el Estadio Monumental, el director técnico respaldó la inclusión de jóvenes promesas y justificó la decisión como parte de un proceso natural dentro del seleccionado nacional.

“El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar”, remarcó el DT. Asimismo, destacó el margen que tendrán promesas como Nico Paz o Valentín Barco para consolidarse: “Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos”.

Por qué dudó sobre su futuro tras la final perdida del Mundial

A la hora de repasar el impacto emocional tras la caída ante España en la definición de la cita ecuménica, Scaloni reconoció el peso del trago amargo pero reafirmó su compromiso profesional con el proyecto del equipo argentino.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial. Fue fuerte. Siempre dije, y lo voy a seguir repitiendo, que el lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar”, aseveró el conductor albiceleste.

A pesar de que el vínculo laboral vigente vence en diciembre de 2026, la voluntad de ambas partes apunta a sostener el ciclo. “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente”, concluyó.

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