Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Está la..."

Por qué dudó sobre su futuro tras la final perdida del Mundial

A la hora de repasar el impacto emocional tras la caída ante España en la definición de la cita ecuménica, Scaloni reconoció el peso del trago amargo pero reafirmó su compromiso profesional con el proyecto del equipo argentino.

“El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial. Fue fuerte. Siempre dije, y lo voy a seguir repitiendo, que el lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar”, aseveró el conductor albiceleste.

A pesar de que el vínculo laboral vigente vence en diciembre de 2026, la voluntad de ambas partes apunta a sostener el ciclo. “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente”, concluyó.