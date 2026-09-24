Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su continuidad en la Selección Argentina: "Está la..."

En plena preparación para la seguidilla de amistosos internacionales que la Selección Argentina afrontará entre fines de septiembre y principios de octubre, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa desde el predio de Ezeiza. Como era previsible, el foco de la atención mediática estuvo puesto en su continuidad al frente del equipo. Con su habitual compostura, el entrenador de Pujato abordó el tema y aclaró el escenario contractual: “No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”.