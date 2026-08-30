Wanda Nara destrozó a Maxi López tras sus confesiones en PH y lanzó una fuerte amenaza: "Cuando te cruce..."

Con esas palabras, Wanda dio a entender que algunas de las situaciones relatadas por Maxi habrían ocurrido cuando todavía estaban casados y dejó en evidencia que desconocía esos episodios.

“Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”, reflexionó la conductora, antes de redoblar la apuesta.

“También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez”, disparó.

Pero la frase más fuerte llegó hacia el final del descargo, cuando Wanda lanzó una advertencia directa contra su exmarido.

“Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”, sentenció.

Curiosamente, Wanda decidió firmar el explosivo mensaje como “Solange”, sumándole una cuota más de ironía a su publicación.

La respuesta llegó después de una noche en la que Maxi López también volvió a hablar públicamente de la traumática separación de Wanda y de la posterior relación de ella con Mauro Icardi, quien había sido su amigo.

Durante PH, el exfutbolista aseguró que el punto que nunca pudo perdonar de aquella historia fue que sus hijos quedaran involucrados en el conflicto y recordó que atravesó un extenso período de distanciamiento de ellos.

Ahora, las nuevas confesiones de Maxi provocaron la inmediata reacción de Wanda, quien dejó en claro que todavía había episodios de su matrimonio que desconocía y volvió a encender la guerra entre los ex.

El contundente consejo de Wanda Nara a las mujeres tras apuntar contra Maxi López

Luego de exponer las supuestas infidelidades que habría descubierto a partir de las confesiones de Maxi López, Wanda Nara publicó una última historia en la que sacó una conclusión de lo vivido durante aquellos años.

“Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro”, comenzó escribiendo.

Wanda recordó entonces la situación que atravesaba mientras vivía en el exterior junto al exfutbolista y cuidaba a sus hijos: “Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

Con este último mensaje, Wanda no solo volvió a apuntar contra Maxi por las anécdotas que contó públicamente, sino que utilizó su propia experiencia para recomendarles a otras mujeres que busquen su independencia económica.

Así, lejos de dejar pasar las revelaciones de su exmarido en PH: Podemos Hablar, Wanda respondió con ironía, expuso nuevos reproches sobre los años que estuvieron casados y cerró su descargo con una fuerte reflexión sobre su pasado.