'LU' y el número 43: el manager de Colapinto reveló el misterio detrás del mensaje de Alpine

Horas más tarde, el británico rompió el silencio y despejó las dudas. “LU = Love U. ¡Nos divertimos! ¡Espero que estén contentos!”, escribió, confirmando que todo formaba parte de un juego con los fans ante la inminente noticia.

Un guiño antes del anuncio

Lo que parecía una simple serie de posteos terminó siendo una ingeniosa campaña para generar expectativa antes del anuncio oficial. Tal como se había adelantado, Alpine confirmará la continuidad de Franco Colapinto este viernes 7 de noviembre, en el marco del GP de San Pablo.

La escudería revelará la noticia a las 10:43 (hora argentina), una hora elegida con precisión: el 10 representa a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, y el 43 al número del argentino. La coincidencia de la fecha con su cifra emblemática refuerza la conexión simbólica entre el piloto y el equipo.

Qué se sabe sobre el futuro de Colapinto en Alpine

Si bien el contrato del argentino con la escudería francesa es de largo plazo, la continuidad como piloto principal no estaba asegurada. Sin embargo, sus buenos rendimientos a lo largo de la temporada —en un monoplaza que no siempre le permitió competir en igualdad de condiciones— fueron determinantes para que el equipo confirmara su presencia en 2026.

De esta manera, Franco Colapinto seguirá al volante del segundo auto de Alpine, consolidando su lugar en la Fórmula 1 tras una temporada de crecimiento y madurez. A sus 22 años, el piloto de Pilar afrontará un nuevo desafío en la categoría más exigente del automovilismo mundial, respaldado por la confianza plena del equipo y el apoyo incondicional de los fanáticos argentinos.