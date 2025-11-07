'LU' y el número 43: el manager de Colapinto reveló el misterio detrás del mensaje de Alpine
Jamie Campbell-Walter, representante de Franco Colapinto, explicó el sentido detrás de las misteriosas siglas y números que Alpine publicó antes de anunciar la continuidad del piloto argentino en la Fórmula 1.
Mientras el mundo de la Fórmula 1 centra su atención en el Gran Premio de Brasil, los fanáticos argentinos siguen de cerca cada movimiento de Alpine. La escudería francesa generó una verdadera revolución en redes sociales con una publicación en la que dejó entrever lo que muchos esperaban: la renovación de Franco Colapinto para la próxima temporada.
En paralelo, Jamie Campbell-Walter, representante del piloto de Pilar, decidió terminar con el misterio y aclaró el significado detrás de las siglas “LU”, que habían aparecido en varias fotos suyas en los últimos días.
Qué significan las siglas “LU” que publicó el manager de Franco Colapinto
El revuelo comenzó cuando Alpine compartió una imagen con la fecha 7/11/25 y un mensaje intrigante: “¿Hicieron las cuentas?”. Rápidamente, los fanáticos empezaron a unir las piezas: 7 + 11 + 25 = 43, el número que identifica a Colapinto desde sus primeros pasos en el automovilismo y que también usaba su padre cuando competía.
Pero la historia no terminó ahí. Mientras los seguidores del piloto argentino trataban de descifrar el mensaje, el propio Campbell-Walter alimentó las especulaciones al subir a sus redes varias fotos con las letras “LU” escondidas entre los detalles.
Horas más tarde, el británico rompió el silencio y despejó las dudas. “LU = Love U. ¡Nos divertimos! ¡Espero que estén contentos!”, escribió, confirmando que todo formaba parte de un juego con los fans ante la inminente noticia.
Un guiño antes del anuncio
Lo que parecía una simple serie de posteos terminó siendo una ingeniosa campaña para generar expectativa antes del anuncio oficial. Tal como se había adelantado, Alpine confirmará la continuidad de Franco Colapinto este viernes 7 de noviembre, en el marco del GP de San Pablo.
La escudería revelará la noticia a las 10:43 (hora argentina), una hora elegida con precisión: el 10 representa a Pierre Gasly, compañero de Colapinto, y el 43 al número del argentino. La coincidencia de la fecha con su cifra emblemática refuerza la conexión simbólica entre el piloto y el equipo.
Qué se sabe sobre el futuro de Colapinto en Alpine
Si bien el contrato del argentino con la escudería francesa es de largo plazo, la continuidad como piloto principal no estaba asegurada. Sin embargo, sus buenos rendimientos a lo largo de la temporada —en un monoplaza que no siempre le permitió competir en igualdad de condiciones— fueron determinantes para que el equipo confirmara su presencia en 2026.
De esta manera, Franco Colapinto seguirá al volante del segundo auto de Alpine, consolidando su lugar en la Fórmula 1 tras una temporada de crecimiento y madurez. A sus 22 años, el piloto de Pilar afrontará un nuevo desafío en la categoría más exigente del automovilismo mundial, respaldado por la confianza plena del equipo y el apoyo incondicional de los fanáticos argentinos.