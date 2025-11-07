A qué hora Alpine confirmará la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

En redes sociales, Alpine reforzó el misterio con un enigmático posteo en X (ex Twitter): “¿Ya hicieron sus cálculos?”, se leía en una imagen que mostraba los números de la fecha del viernes. Un guiño que fue suficiente para que los seguidores del piloto argentino comenzaran a atar cabos y anticipar lo que ya es un hecho: la continuidad de Colapinto en la escudería.

Un anuncio esperado: Franco Colapinto sigue en Alpine

La confirmación oficial pondrá fin a meses de especulaciones sobre el futuro del piloto argentino, que este año hizo historia al debutar en la Fórmula 1 con Alpine. Su rendimiento, su madurez en pista y su rápida adaptación al máximo nivel del automovilismo consolidaron su lugar dentro de la estructura, que decidió renovarle la confianza para 2026.

A lo largo de la temporada, Colapinto se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato, con actuaciones destacadas tanto en clasificación como en carrera. Su presencia, además, generó un impacto enorme en la afición argentina, que volvió a tener representación plena en la categoría después de más de dos décadas.

El respaldo de Alpine y el rol de Flavio Briatore

El anuncio también refleja el rumbo que busca consolidar Alpine bajo la supervisión de Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo. El histórico dirigente italiano, con pasado en Renault y en la gestión de Fernando Alonso, respaldó la continuidad del proyecto que lidera el argentino junto a Gasly, una dupla que combina juventud, talento y una creciente conexión con los fanáticos.

En las últimas semanas, Briatore había dejado entrever que habría “noticias importantes” antes del cierre de la temporada. Aunque evitó confirmar nombres, la publicación de Alpine en redes sociales terminó de despejar cualquier duda: Colapinto seguirá en la Fórmula 1 y lo hará en Alpine.

Un momento histórico para el automovilismo argentino

Con este anuncio, Franco Colapinto ratifica su lugar como uno de los grandes protagonistas de la nueva generación de la Fórmula 1. Su continuidad marca un nuevo capítulo para el automovilismo argentino, que no tenía a un piloto titular en la categoría desde hace más de 20 años.

El anuncio de este viernes 7 de noviembre a las 10:43 promete ser mucho más que una simple confirmación: será la celebración de un camino que empezó en los karts de Pilar y que hoy tiene al joven de 22 años consolidado entre los mejores del mundo.