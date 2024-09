Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay: cuándo será su último partido con la Celeste

Embed

Suárez, quien viene de marcar dos goles en la reciente victoria de Inter Miami sobre Chicago Fire, detalló entre lágrimas que siente que dio todo por la Celeste y que es el momento adecuado para dar un paso al costado. "Di todo lo que podía por la selección, el máximo. No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos", añadió el delantero.

El delantero explicó que había considerado retirarse tras el tercer puesto en la Copa América, pero decidió hacerlo en esta oportunidad para despedirse ante su público en el Estadio Centenario. "Me había puesto el objetivo de la Copa América, podría haberlo hecho ahí. Pero analizando las situaciones, el DT me hizo saber que contaba conmigo y dije '¿por qué no hacerlo con mi gente en el Centenario?'".

El viernes, la Celeste de Marcelo Bielsa recibirá a Paraguay en Montevideo en un partido crucial para las aspiraciones de Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Suárez, quien fue un pilar fundamental en los éxitos de Uruguay en las últimas dos décadas, espera cerrar su ciclo con una victoria. "Espero que sea algo inolvidable para mí, para mi familia y para la gente, con el esfuerzo que hace para ir. Espero una linda fiesta y que gane Uruguay", concluyó Suárez.

Con su partida, Uruguay pierde no solo a su máximo goleador histórico, sino a un jugador que dejó una marca imborrable en la historia del fútbol mundial, consagrándose campeón de la Copa América 2011 y siendo parte clave en el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010.