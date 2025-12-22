Marcelo Gallardo cumple un viejo deseo: River anunció a Aníbal Moreno hasta 2029

Con 26 años, Moreno llega en una etapa de madurez futbolística. Surgido de las inferiores de Newell’s, se consolidó rápidamente en Racing, donde fue una de las piezas más importantes del equipo que peleó títulos locales e internacionales. Ese rendimiento le permitió dar el salto al fútbol brasileño, primero a Palmeiras, donde sumó experiencia en competencias continentales y enfrentó, incluso, a River en la Copa Libertadores.

Qué puede aportarle Moreno al nuevo River

Más allá de su recorrido, Moreno se destaca por su versatilidad. Puede jugar como volante central o interior, tiene capacidad para presionar alto, recuperar y también para iniciar juego desde atrás. En un River que buscará protagonismo en cada competencia, su presencia apunta a darle mayor solidez y continuidad al funcionamiento colectivo.

Además, su llegada se da en un contexto de renovación del plantel. Gallardo sabe que el 2026 exigirá un equipo competitivo en varios frentes: los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Para afrontar ese calendario, el DT necesita alternativas confiables y jugadores con experiencia internacional.

¿Cómo sigue el armado del plantel para River?

El plantel profesional ya comenzó la pretemporada en el River Camp de Ezeiza, donde este domingo hubo trabajos de fútbol y tareas en el gimnasio. Con Moreno ya confirmado y Fausto Vera incorporado, la dirigencia continúa trabajando para darle más herramientas al entrenador antes del inicio oficial de la competencia.

La llegada de Aníbal Moreno no solo representa un refuerzo puntual, sino también una señal clara de la intención del club: apostar fuerte para volver a ser protagonista. River empezó a construir su 2026 y Gallardo ya tiene en sus manos una de las piezas que más deseaba para ese desafío.