Marcelo Gallardo cumple un viejo deseo: River anunció a Aníbal Moreno hasta 2029

River confirmó la incorporación del mediocampista proveniente de Palmeiras, compró la totalidad de su pase y le firmó contrato hasta diciembre de 2029. Es el segundo refuerzo del ciclo para encarar un 2026 cargado de desafíos.

Aníbal Moreno dejó Palmeiras y se convirtió en refuerzo de River (Foto: X/@RiverPlate)

River empezó a mover fichas fuertes en el mercado de pases y este domingo oficializó una incorporación largamente esperada por Marcelo Gallardo. Aníbal Moreno fue presentado como nuevo jugador del Millonario luego de su paso por Palmeiras y se convirtió en el segundo refuerzo del club en esta ventana, tras la llegada de Fausto Vera. La apuesta es clara: reforzar un mediocampo que durante 2025 mostró falencias y necesita mayor equilibrio de cara a una temporada exigente.

El anuncio se realizó a través de un comunicado oficial publicado en las redes del club. Allí, River confirmó que compró la totalidad del pase del futbolista y que Moreno firmó contrato hasta diciembre de 2029. La firma se llevó a cabo junto al presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial, un gesto que marcó la relevancia de la operación dentro del proyecto deportivo.

Aunque desde Núñez no detallaron cifras, trascendió que el costo total de la transferencia fue de alrededor de siete millones de dólares. De esta manera, River realizó una inversión importante para asegurar a un jugador que Gallardo venía siguiendo desde hace tiempo y que considera clave para su idea de juego.

Por qué Aníbal Moreno era una prioridad para Gallardo

La llegada de Moreno responde a una necesidad concreta. River tuvo dificultades para sostener el control del mediocampo durante gran parte de la última temporada y el cuerpo técnico buscaba un futbolista con capacidad de recuperación, despliegue físico y buen manejo de la pelota. En ese contexto, el nombre del volante catamarqueño siempre apareció en el radar.

Con 26 años, Moreno llega en una etapa de madurez futbolística. Surgido de las inferiores de Newell’s, se consolidó rápidamente en Racing, donde fue una de las piezas más importantes del equipo que peleó títulos locales e internacionales. Ese rendimiento le permitió dar el salto al fútbol brasileño, primero a Palmeiras, donde sumó experiencia en competencias continentales y enfrentó, incluso, a River en la Copa Libertadores.

Qué puede aportarle Moreno al nuevo River

Más allá de su recorrido, Moreno se destaca por su versatilidad. Puede jugar como volante central o interior, tiene capacidad para presionar alto, recuperar y también para iniciar juego desde atrás. En un River que buscará protagonismo en cada competencia, su presencia apunta a darle mayor solidez y continuidad al funcionamiento colectivo.

Además, su llegada se da en un contexto de renovación del plantel. Gallardo sabe que el 2026 exigirá un equipo competitivo en varios frentes: los torneos Apertura y Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Para afrontar ese calendario, el DT necesita alternativas confiables y jugadores con experiencia internacional.

¿Cómo sigue el armado del plantel para River?

El plantel profesional ya comenzó la pretemporada en el River Camp de Ezeiza, donde este domingo hubo trabajos de fútbol y tareas en el gimnasio. Con Moreno ya confirmado y Fausto Vera incorporado, la dirigencia continúa trabajando para darle más herramientas al entrenador antes del inicio oficial de la competencia.

La llegada de Aníbal Moreno no solo representa un refuerzo puntual, sino también una señal clara de la intención del club: apostar fuerte para volver a ser protagonista. River empezó a construir su 2026 y Gallardo ya tiene en sus manos una de las piezas que más deseaba para ese desafío.

