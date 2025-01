Marcelo Gallardo no cierra el mercado de pases y mete miedo en el fútbol argentino: "Quiero..."

Después de 50 días de silencio público, Marcelo Gallardo rompió el hielo en una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y dejó varias definiciones contundentes sobre el presente de River. Con siete refuerzos ya confirmados y uno más (Lucas Esquivel) en proceso, el técnico dejó en claro que el Millonario sigue activo en el mercado de pases: "No vamos a dar por cerrado el mercado. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar".