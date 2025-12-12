La pícara reacción de Ramiro Marra ante los rumores de romance con Luciana Salazar: "No me..."

A24.com

El economista Ramiro Marra sorprendió con su particular respuesta al ser consultado por los rumores de romance con la modelo Luciana Salazar.

12 dic 2025, 11:45
El rumor de romance bomba que lanzó Intrusos (América Tv) entre Luciana Salazar y Ramiro Marra sorprendió a todo el arco de la política y del espectáculo.

Lo cierto es que ante el revuelo que generó la noticia se van conociendo las voces de los protagonistas de esta sorpesiva historia.

En un escueto mensaje que envió a La mañana con Moria (El Trece), Ramiro Marra se refirió a los rumores de romance con Luli, aunque dejó más dudas que certezas.

Jugando un poco al misterio en una comunicación con Gustavo Méndez, el economista enfrentó el trascendido de acercamiento con Salazar.

“No me deja Lu. Jajaja”, escribió con picardía Ramiro Marra ante la consulta puntual. Y luego el panelista insistió en saber más del contacto con la modelo: “¿Es verdad? ¿Están iniciando algo?”.

A lo que Marra dejó aún más incertidumbre al responder un solo emoji: el rostro con el dedo en la boca pidiendo silencio. Y al no tener pareja ambos en la actualidad automáticamente se avivan los rumores de una muy buena onda entre ambos.

Lo cierto es que la buena onda entre los parece indisimulable luego de la información que dio Paula Varela del encuentro entre Ramiro y Luli en un exclusivo restaurante donde coincidieron por casualidad y charlaron muy amistosamente.

Y no terminó solo en la conversación en persona sino que ambos protagonistas no se seguían en redes y después se comenzaron a seguir en Instagram de manera sorpresiva.

La explicación de Luciana Salazar ante el ameno encuentro con Ramiro Marra

Minutos después de contar los detalles del sorpresivo encuentro muy buena onda entre Luciana Salazar y Ramiro Marra en un resturante, en el cual coincidieron de casualidad, Paula Varela consiguió el testimonio de la modelo.

Lejos de evitar hablar del tema, Luli aclaró cómo fue ese acercamiento con Marra, ex integrante del espacio político La Libertad Avanza, y de los temas que charlaron cara a cara.

"Nos vimos ayer por primera vez en un restó. Y cuando él muy amablemente me vino a saludar, nos terminamos dando cuenta que nos unían nuestras infancias", leyó la panelista sobre la explicación que Salazar le hizo llegar vía WhatsApp para dar cuenta del vínculo con Marra.

