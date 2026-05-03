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Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

Lionel Messi llegó junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos al paddock del Gran Premio de Miami y causó furor en la Fórmula 1. El astro argentino asistió para seguir de cerca la carrera de Franco Colapinto.

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

Lionel Messi volvió a generar una verdadera revolución, esta vez lejos de una cancha de fútbol. El astro argentino sorprendió este domingo con su presencia en el paddock del Gran Premio de Miami, donde asistió para seguir de cerca la carrera principal que tiene como gran protagonista a Franco Colapinto.

Leé también Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami: "¡Súper trabajo!"
Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami. 

El capitán de la Selección Argentina llegó al Miami International Autodrome acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, en una jornada muy especial para el deporte argentino.

La presencia de Messi desató furor entre fanáticos, equipos y personal de la Fórmula 1, que rápidamente se acercaron para verlo de cerca en una de las zonas más exclusivas del circuito.

El reciente encuentro con Colapinto

La visita de Messi al circuito llega apenas días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento de Inter Miami CF, donde también estuvo Rodrigo De Paul.

En aquella oportunidad, el joven piloto argentino pudo cumplir uno de sus grandes sueños: conocer al campeón del mundo y tomarse una foto con él, imagen que rápidamente recorrió las redes sociales.

Colapinto busca otro golpe en la Fórmula 1

Mientras tanto, Colapinto afrontará la carrera principal con grandes expectativas. El piloto de Alpine F1 Team largará desde la octava posición e intentará meterse en zona de puntos en una fecha clave de la temporada.

La competencia, sin embargo, está condicionada por el clima. Las lluvias en Miami y la amenaza de tormentas eléctricas obligaron a modificar el horario original de largada, aumentando la tensión en la previa.

La presencia de Messi le agregó todavía más brillo a un evento que ya concentraba la atención de millones de argentinos por el desempeño de Colapinto.

Con el mejor futbolista del planeta siguiendo la carrera desde boxes y el piloto argentino buscando hacer historia en pista, Miami se convirtió en el epicentro del deporte argentino este domingo.

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