Messi habló sobre su futuro en la Selección Argentina: ¿llega al Mundial 2026?

En cuanto a su futuro, el astro fue honesto: "La verdad que no me puse fecha ni plazo, simplemente disfrutar de todo esto. Me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos". A pesar de esa reflexión, Messi dejó claro que seguirá jugando mientras se sienta en condiciones: "Mientras vea que me siento bien y pueda seguir ayudando al equipo, seguiremos disfrutando".

El número 10 también habló sobre el cambio que experimentó desde aquel doloroso 6-1 sufrido ante Bolivia en 2009, un episodio que el público no ha olvidado: "Fue hace mucho tiempo, otro momento, una etapa dura para nosotros... pero al siguiente partido siempre teníamos revancha. Dolió, fue duro para Argentina, pero lo supimos superar".

Así, Messi combinó una mezcla de nostalgia y gratitud en una jornada especial que reafirma su conexión con la gente y su liderazgo dentro de la Selección.

Los tres goles de Lionel Messi para la victoria de la Selección Argentina por 6-1 ante Bolivia

