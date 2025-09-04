En vivo Radio La Red
La emoción de Messi en su despedida de la Selección Argentina en territorio argentino

Lionel Messi disputa su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional frente a Venezuela. El astro rosarino fue titular y capitán en el Monumental, acompañado por su familia, mientras los hinchas lo ovacionaron.

El partido, más allá de la competencia, se convirtió en un homenaje al jugador récord de la selección, máximo goleador y con 193 presencias. Tras 20 años en la Mayor, Messi acumula un historial de títulos que incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y la Finalissima 2022.

Desde el momento en que pisó el césped para el calentamiento, Messi recibió una ovación masiva por parte de los hinchas presentes. Aunque intentaba concentrarse en su preparación, no pudo ocultar la emoción y estuvo al borde de las lágrimas.

El momento más especial se dio cuando ingresó al campo acompañado por sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, lo observaba atenta desde un palco junto al resto de la familia. Esta escena reflejó el carácter emotivo del encuentro y el reconocimiento del público hacia una carrera inolvidable en la selección nacional.

Qué significa este partido para la carrera de Messi

El duelo frente a Venezuela marca un hito en la trayectoria de Messi con la selección: es su último compromiso oficial en Argentina después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. Con la clasificación ya asegurada al próximo Mundial, el encuentro tiene un valor simbólico más que competitivo, representando una despedida de su público local.

A pesar de esto, Messi continuará participando de compromisos internacionales: las exhibiciones ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, la Finalísima 2026 ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el partido de este jueves será recordado como un cierre emotivo de su historia en casa.

Cuál es la proyección de la Selección Argentina después de Messi

Tras la victoria frente a Venezuela, la Albiceleste cerrará las Eliminatorias visitando a Ecuador el martes 9 de septiembre. La selección se mantiene líder y clasificada, lo que le permite planificar el futuro con tranquilidad y evaluar el ingreso de nuevas generaciones de futbolistas.

El legado de Messi también sirve como inspiración para los jóvenes que se incorporan al plantel. Su desempeño, liderazgo y compromiso con la camiseta argentina establecen un modelo de profesionalismo y entrega para quienes seguirán representando a la selección en los próximos años.

Una noche para recordar

La jornada frente a Venezuela no fue solo un partido, sino un homenaje colectivo a Lionel Messi. Entre ovaciones, lágrimas contenidas y la presencia de su familia, el Monumental se convirtió en escenario de una despedida anticipada, pero cargada de emoción. La carrera de Messi con la selección sigue su curso, con compromisos internacionales que aún lo verán en acción, pero esta noche quedará como un recuerdo imborrable para él y para todos los aficionados que lo acompañaron durante su histórico recorrido con la Albiceleste.

