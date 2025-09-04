La emoción de Messi en su despedida de la Selección Argentina en territorio argentino

Embed

Qué significa este partido para la carrera de Messi

El duelo frente a Venezuela marca un hito en la trayectoria de Messi con la selección: es su último compromiso oficial en Argentina después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. Con la clasificación ya asegurada al próximo Mundial, el encuentro tiene un valor simbólico más que competitivo, representando una despedida de su público local.

A pesar de esto, Messi continuará participando de compromisos internacionales: las exhibiciones ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, la Finalísima 2026 ante España y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el partido de este jueves será recordado como un cierre emotivo de su historia en casa.

Cuál es la proyección de la Selección Argentina después de Messi

Tras la victoria frente a Venezuela, la Albiceleste cerrará las Eliminatorias visitando a Ecuador el martes 9 de septiembre. La selección se mantiene líder y clasificada, lo que le permite planificar el futuro con tranquilidad y evaluar el ingreso de nuevas generaciones de futbolistas.

El legado de Messi también sirve como inspiración para los jóvenes que se incorporan al plantel. Su desempeño, liderazgo y compromiso con la camiseta argentina establecen un modelo de profesionalismo y entrega para quienes seguirán representando a la selección en los próximos años.

Una noche para recordar

La jornada frente a Venezuela no fue solo un partido, sino un homenaje colectivo a Lionel Messi. Entre ovaciones, lágrimas contenidas y la presencia de su familia, el Monumental se convirtió en escenario de una despedida anticipada, pero cargada de emoción. La carrera de Messi con la selección sigue su curso, con compromisos internacionales que aún lo verán en acción, pero esta noche quedará como un recuerdo imborrable para él y para todos los aficionados que lo acompañaron durante su histórico recorrido con la Albiceleste.