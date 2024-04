Morena Beltrán reveló el apodo íntimo que le puso a su novio, Lucas Blondel

image.png

En el programa F90 de ESPN, donde Beltrán participa como panelista, reveló junto a su compañero Federico Bulos el apodo que utiliza para referirse a Blondel en la intimidad de la pareja.

Bulos compartió que durante sus vacaciones en Brasil, le envió saludos a Blondel por su lesión, lo que llevó a una conversación privada con Beltrán sobre el apodo del lateral xeneize. “Te mandé un saludo para él en mis vacaciones, porque me apenó mucho su lesión. Pero te dije: el 4 de Boca no se puede llamar ‘Lulú’. Puede ser Cacho, Negro, Sicario, pero no le podés decir Lulú“, comentó el periodista y relator.

Beltrán, entre risas, respondió: “¿Vos cómo le decís a tu pareja? Él se llama Lucas. Le decís amor. Yo no le ando diciendo en la cancha: ‘Lulu, picá al vacío’. Yo no soy Diego Martínez". Sebastián Vignolo, conductor del programa, respaldó a Morena al afirmar que "está bien que le diga como quiera". El resto de los integrantes del programa se sumaron entre risas a la divertida situación.

Operaron a Lucas Blondel: cuándo podrá volver a jugar

Poco más de una semana después de la lesión sufrida en La Bombonera, Blondel fue sometido a una exitosa operación por el Dr. Batista en la sede San Isidro del Sanatorio de la Trinidad. Ahora, se enfrentará a un largo proceso de recuperación para volver a las canchas. De hecho, dado que estamos en abril, el lateral derecho ha dado por finalizada su temporada 2024, ya que se estima que necesitará aproximadamente 8 meses para completar su rehabilitación y volver a jugar.

Las lesiones de ligamentos y sus posteriores recuperaciones suelen requerir entre 6 y 8 meses hasta que el jugador reciba el alta total. Durante la cirugía, se reemplaza el ligamento roto con un injerto tomado del propio cuerpo, generalmente del tendón rotuliano o del isquiotibial. Este injerto debe pasar por un proceso de "ligamentización", en el cual se adapta para proporcionar la flexibilidad y estabilidad necesarias.

A través de la fisioterapia, el reposo y el aumento gradual de la actividad, este proceso lleva más de medio año en completarse al 100% para que el jugador pueda volver a su vida deportiva normal. Por lo tanto, Lucas Blondel no podrá considerar un regreso a las canchas hasta noviembre o diciembre de 2024 como mínimo, momento en el que la temporada ya estará llegando a su fin. Boca, por tanto, lo descarta para lo que queda del año. Es una situación lamentable tanto para el club Xeneize como para el propio Blondel, que estaba experimentando el mejor momento de su carrera.