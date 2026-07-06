La inesperada reacción de Diego Leuco al gesto de Messi con su ex Sofi Martínez: "Cortó todas..."

Fue el domingo desde su programa La peña de Morfi (Telefe) donde el conductor bancó las palabras de Messi para terminar con los trascendidos que se instalaron en los últimos días.

"Che el gesto que tuvo Messi con Sofi Martínez al final del partido cortó todas las boludeces que se dijeron", manifestó Diego Leuco contundente.

A lo que Carina Zampini agregó: "No está bueno todo lo que se arma alrededor de una persona que está haciendo su trabajo. Sofi es una excelente profesional y es sumamente respetuosa".

"Yo estudié periodismo deportivo con Sofi y le dije: ‘A mí no me saluda Messi’ y se reía. Pero tener un contacto así con Messi debe ser espectacular", sumó José Chatruc.

Ahí el conductor dio pie a Claudio Husaín y Pablo Giralt desde Estados Unidos: "Sí, el gesto que tuvo Messi fue espectacular. Messi es un tipo que se entera de todo y sabe manejar los tiempos en cada situación como nadie", precisó el Turco.

Y el comentarista de los partidos de Telefe explicó: "Messi está disfrutando este mundial y escucha y se detiene con todos, se lo ve en un momento de plenitud absoluta y se lo ve en ese detalle".

Qué dijo Sofi Martínez de las sorpresivas palabras de Messi

En diálogo con sus compañeros de Telefe, Sofi Martínez explicó el trasfondo de las palabras de Messi en la zona mixta tras el triunfo de Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

"Valoro un montón porque tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido", indicó la periodista.

Y dejó en claro: "Son todas mentiras y a veces yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y no existe nada de lo que dicen".

"Y él (por Messi) no tiene por qué aclarar nada y sin embargo lo hizo para dejar en claro que no hay ningún problema y al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", concluyó la periodista.