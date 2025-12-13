Caos en India por la visita de Messi: revelan qué provocó los graves incidentes
La breve participación de Lionel Messi en el estadio Salt Lake de Calcuta generó disturbios entre los fanáticos.
La visita de Lionel Messi al estadio Salt Lake de Calcuta, en India, terminó este sábado en un verdadero caos.
La visita de Lionel Messi al estadio Salt Lake de Calcuta, en India, terminó este sábado en un verdadero caos. El capitan argentino, campeón del mundo en 2022 y actual figura del Inter Miami, recorrió el campo saludando a los hinchas durante apenas 20 minutos antes de retirarse, lo que generó frustración y disturbios entre miles de espectadores que habían pagado hasta 12.000 rupias (unos 132 dólares) por presenciar el evento.
Según los medios locales, la multitud esperaba ver a Messi jugar algunos minutos, pero su presencia se limitó a un breve saludo, acompañado por un grupo numeroso de personas, lo que dificultó el contacto directo con los fanáticos.
La decepción se tradujo en destrozos: varios asistentes arrancaron butacas, lanzaron botellas al campo y la pista de atletismo, mientras otros invadieron el terreno de juego.
Embed
Un aficionado entrevistado por la agencia ANI expresó: “Solo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Hemos pagado una entrada, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.
Las imágenes de los incidentes no tardaron en viralizarse en redes sociales, mostrando la magnitud de la frustración de los espectadores.
Detuvieron al organizador del evento
Las autoridades reaccionaron rápidamente: la policía de Bengala Occidental detuvo al organizador principal del evento y solicitó un compromiso escrito para reembolsar el dinero a los afectados. El director general de Policía, Rajeev Kumar, explicó que los disturbios surgieron debido a "expectativas erróneas" sobre la participación del jugador: “El plan era que viniera, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló.
La jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su consternación por los hechos y anunció que se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades y evitar que incidentes similares se repitan.
La visita de Messi forma parte de la denominada GOAT Tour, que lo llevará a recorrer varias ciudades de India, incluyendo Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde participará de clínicas de fútbol juvenil, partidos de exhibición, conciertos y actividades benéficas. Durante la jornada en Calcuta también se inauguró una estatua de 21 metros que lo muestra levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022, y el despliegue incluyó recreaciones de su hogar en Miami y un trono simbólico.
El viaje de Messi continuará hasta el lunes, con encuentros programados con autoridades locales y figuras destacadas, en medio de una gira que busca combinar eventos deportivos, culturales y solidarios en distintas ciudades del país.