¿Nueva esperanza para Colapinto? Las sorpresivas declaraciones sobre su futuro en la F1

“Vamos a empezar el año con Pierre (Gasly) y Jack (Doohan), te lo garantizo. Después veremos durante la temporada. El piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Si alguien no avanza o no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1”, sentenció Briatore, dejando claro que el rendimiento será clave en las decisiones a futuro del equipo.

Semanas atrás, el asesor de Alpine también elogió al piloto de Pilar en declaraciones a Auto Motor Sport. “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”, afirmó. Sin embargo, admitió que no hay espacio inmediato para él en la estructura del equipo, que en 2025 contará con Gasly, Doohan y el joven Paul Aron.

La competencia en la F1 por Franco Colapinto

Williams, el equipo que le dio la oportunidad de debutar en la F1, enfrenta ahora un dilema con el futuro de Colapinto. Tras negociar sin éxito una extensión contractual con Red Bull, que finalmente eligió a Liam Lawson para reemplazar a Checo Pérez en su escudería principal, el conjunto de Grove todavía evalúa las conversaciones abiertas con Alpine.

Aunque Williams no tiene espacio para el piloto argentino en su alineación titular, ya que mantendrá a Alex Albon y Carlos Sainz Jr. como sus corredores principales, la escudería británica sabe que Colapinto es un talento único. Contar con él como piloto suplente podría ser estratégico, ya que sería una alternativa de élite en caso de que surjan imprevistos con sus titulares.

Colapinto cierra su 2024 con elogios y un lugar ganado entre los nombres a seguir en la Fórmula 1. Mientras las negociaciones entre los equipos continúan, su horizonte parece cada vez más brillante, con opciones en escuderías que valoran su velocidad, su potencial y el impacto que tuvo en su temporada debut.

El 2025 será clave para definir los próximos pasos de esta joven promesa argentina, que sueña con consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la Máxima.