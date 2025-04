Paul Aron disparó contra Franco Colapinto: la inesperada rivalidad en Alpine que enciende las alarmas

"Está claro que los conductores principales saben que nosotros, como respaldo, queremos sus asientos. Entre los pilotos de reserva, todos sabemos que queremos ser el siguiente en ese asiento principal", explicó Aron, dejando en evidencia que, aunque existe comunicación entre ellos, la camaradería queda fuera de pista.

La rivalidad entre Colapinto y Aron no es nueva. Desde los tiempos de Fórmula 2 protagonizaron varios duelos, como el de la carrera sprint en Imola 2024, donde el piloto argentino superó al estonio en la última vuelta para quedarse con la victoria. Luego de aquel triunfo, Colapinto lo recordó con humor pero sin dejar de marcar la tensión: "Yo me hubiese quedado con bronca. Ni el domingo me pudo ganar. Estaba muy mala onda en el podio. Yo tampoco lo quiero mucho, pero por lo menos le tiré un poco de champagne".

En la misma línea, Colapinto sostuvo que Aron se quejó en la rueda de prensa posterior. "Dijo que no había sido limpio... no me pareció que hice nada raro. Estaba con bronca, pero todo bien igual", cerró.

Por su parte, Aron también habló sobre las pruebas recientes realizadas por Alpine en Monza, donde Colapinto marcó mejores tiempos, pero no pudo completar el test por un accidente: "He cumplido bien mi papel como piloto reserva. El equipo está contento conmigo. He tenido varias oportunidades de demostrar mis habilidades y todas esas pruebas han ido bien".

Con una butaca codiciada en juego y talento de sobra entre los candidatos, la disputa entre Franco Colapinto y Paul Aron promete seguir sumando capítulos dentro y fuera del circuito. Lo único claro, por ahora, es que no hay amigos en la pelea por llegar a la Fórmula 1.