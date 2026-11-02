Moria Casán dio el motivo por el cual no estuvo invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La conductora, lejos de enojarse por no ser invitada por Lali Espósito a su casamiento, destacó el buen vínculo que mantienen en el medio y que ella la felicitó por privado.

“Le mandé una felicitación por privado para el casamiento, eso sí, y tampoco siento que me tenga que invitar”, reveló Moria Casán.

“Y si hubiese sido una boda grande y no me invita, no me siento para nada desairada. Yo sería igual, si no sería amigo de alguien no invito a algo íntimo", continuó apoyando la decisión de la cantante de no invitarla al evento.

Y cerró dejando en claro: "¡Cómo me voy a ofender! Al contrario, siempre voy a estar agradecida a una mujer que me admiró tanto que me llamó para participar con ella de una canción en Quiénes son?”.

El detalle oculto en el vestido de novia de Lali Espósito con un especial significado

Lali Espósito compartió un posteo en Instagram donde reflejó su alegría por el casamiento con Pedro Rosemblat, agradeció a quienes asistieron y mostró también las primeras imágenes de la boda.

En las fotos se detectó un particular detalle oculto en el vestido de novia que tiene un significado muy especial: en el diseño largo de color blanco con espalda al descubierto se observa en la parte de atrás un aplique de pieza metálica en forma de una rosa a la altura de la cintura y también lució una flor metálica en su mano.

Este pequeño detalle fue detectado por varios usuarios y se asoció la figura de una rosa para la novia en un casamiento que simboliza principalmente el amor, la pasión y un vínculo que perdura en el tiempo, lo que agregó un componente romántico y lleno de sentmiento desde el look.