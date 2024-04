¡Polémica! Messi, ¿a las trompadas con un DT argentino?

image.png

En una entrevista antes del encuentro, Ortiz expresó: "Los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. No sé si perjudicar, pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el fútbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar". Estos dichos habrían llegado a oídos de Lionel Messi, que no se tomó bien las declaraciones del entrenador argentino.