Preocupación en Alemania: una de sus figuras sufrió una grave lesión en la agónica victoria ante Costa de Marfil

Tras el partido, el entrenador de Alemania confirmó que la situación genera preocupación dentro de la delegación. “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial. Todavía no sabemos exactamente qué es. Necesita una resonancia magnética y lamentablemente no pinta bien”, explicó Nagelsmann.

Nico Schlotterbeck se asentó como el referente en la defensa de Alemania en los meses previos al Mundial (Foto: REUTERS)

Las declaraciones dispararon la incertidumbre sobre la continuidad del defensor en la Copa del Mundo, especialmente porque Alemania ya no puede realizar modificaciones en la lista de convocados.

Un golpe para la defensa alemana

Schlotterbeck había llegado al Mundial como uno de los líderes de la última línea alemana. Fue titular en los dos primeros encuentros del torneo y se consolidó como una pieza fundamental en el esquema de Nagelsmann junto a Jonathan Tah.

La preocupación es aún mayor porque el futbolista ya había sufrido una grave lesión en la misma rodilla. En abril de 2025 padeció una rotura de menisco que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Ahora, el temor es que vuelva a sufrir una lesión importante justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Las alternativas que maneja Alemania

Si finalmente Schlotterbeck queda descartado para el resto del Mundial, Alemania deberá reorganizar su defensa con las variantes disponibles dentro del plantel.

Nagelsmann cuenta con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Malick Thiaw como principales alternativas para ocupar la zaga central. La baja sería especialmente sensible porque el defensor del Borussia Dortmund se había convertido en uno de los jugadores más confiables del equipo en la etapa previa a la Copa del Mundo.

Alemania clasificó, pero quedó pendiente el parte médico

Mientras espera los resultados de los estudios médicos, Alemania consiguió un triunfo clave para avanzar de fase. El conjunto europeo remontó el partido ante Costa de Marfil gracias a un doblete de Deniz Undav, quien marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento y alcanzó la cima de la tabla de goleadores del Mundial junto a Lionel Messi y Jonathan David.

Además, el triunfo permitió que Alemania rompiera una racha negativa tras las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, la principal preocupación pasa por conocer el diagnóstico definitivo de Schlotterbeck y saber si una de las figuras defensivas del equipo podrá continuar en la competencia.