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Preocupación en Alemania: una de sus figuras sufrió una grave lesión en la agónica victoria ante Costa de Marfil

Nico Schlotterbeck tuvo que ser reemplazado tras una molestia en la rodilla izquierda y deberá realizarse estudios para ver si puede seguir estando en el Mundial 2026.

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Nico Schlotterbeck fue atendido en dos oportunidades en el duelo contra Costa de Marfil antes de ser reemplazado (IFoto: Reuters)

Nico Schlotterbeck fue atendido en dos oportunidades en el duelo contra Costa de Marfil antes de ser reemplazado (IFoto: Reuters)

Alemania celebró una agónica victoria por 2-1 ante Costa de Marfil que le aseguró la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, la alegría quedó opacada por una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Julian Nagelsmann: la lesión de Nico Schlotterbeck, una de las piezas clave de la defensa alemana.

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La coreografía tiene origen en una tradición que los aficionados noruegos popularizaron durante la Copa del Mundo.

El defensor del Borussia Dortmund debió abandonar el partido por una molestia en la rodilla izquierda y ahora deberá someterse a estudios para determinar la gravedad de la lesión. Las primeras declaraciones del entrenador alemán no fueron alentadoras: “No pinta bien”, reconoció tras el encuentro.

Las molestias comenzaron durante los primeros minutos del partido disputado en Toronto. Según medios alemanes, el central de 26 años sintió dolor en la rodilla izquierda tras un choque con Amad Diallo. El futbolista recibió atención médica en dos oportunidades durante el primer tiempo y, pese a las molestias, continuó en cancha hasta el descanso.

Incluso habría tomado medicación para intentar aliviar el dolor y completar la primera mitad. Sin embargo, no regresó para disputar el complemento y fue reemplazado por Antonio Rüdiger.

Tras el partido, el entrenador de Alemania confirmó que la situación genera preocupación dentro de la delegación. “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial. Todavía no sabemos exactamente qué es. Necesita una resonancia magnética y lamentablemente no pinta bien”, explicó Nagelsmann.

Nico Schlotterbeck se asent&oacute; como el referente en la defensa de Alemania en los meses previos al Mundial (Foto: REUTERS)

Nico Schlotterbeck se asentó como el referente en la defensa de Alemania en los meses previos al Mundial (Foto: REUTERS)

Las declaraciones dispararon la incertidumbre sobre la continuidad del defensor en la Copa del Mundo, especialmente porque Alemania ya no puede realizar modificaciones en la lista de convocados.

Un golpe para la defensa alemana

Schlotterbeck había llegado al Mundial como uno de los líderes de la última línea alemana. Fue titular en los dos primeros encuentros del torneo y se consolidó como una pieza fundamental en el esquema de Nagelsmann junto a Jonathan Tah.

La preocupación es aún mayor porque el futbolista ya había sufrido una grave lesión en la misma rodilla. En abril de 2025 padeció una rotura de menisco que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Ahora, el temor es que vuelva a sufrir una lesión importante justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

Las alternativas que maneja Alemania

Si finalmente Schlotterbeck queda descartado para el resto del Mundial, Alemania deberá reorganizar su defensa con las variantes disponibles dentro del plantel.

Nagelsmann cuenta con Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Malick Thiaw como principales alternativas para ocupar la zaga central. La baja sería especialmente sensible porque el defensor del Borussia Dortmund se había convertido en uno de los jugadores más confiables del equipo en la etapa previa a la Copa del Mundo.

Alemania clasificó, pero quedó pendiente el parte médico

Mientras espera los resultados de los estudios médicos, Alemania consiguió un triunfo clave para avanzar de fase. El conjunto europeo remontó el partido ante Costa de Marfil gracias a un doblete de Deniz Undav, quien marcó el gol de la victoria en tiempo de descuento y alcanzó la cima de la tabla de goleadores del Mundial junto a Lionel Messi y Jonathan David.

Además, el triunfo permitió que Alemania rompiera una racha negativa tras las eliminaciones en fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, la principal preocupación pasa por conocer el diagnóstico definitivo de Schlotterbeck y saber si una de las figuras defensivas del equipo podrá continuar en la competencia.

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