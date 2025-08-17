Primera fecha de la Premier League: así fue el partido entre Chelsea y Crystal Palace

image

Ya en el segundo tiempo, Chelsea probó con sus jóvenes. A los 20 minutos, Cole Palmer envió un centro rasante para el brasileño Estêvão, que debutaba con los “Blues”. Sin embargo, el delantero de 18 años no pudo controlar bien y su disparo se fue desviado.

En los minutos finales, Eberechi Eze volvió a probar desde fuera del área, pero su remate alto fue despejado al córner por Sánchez. La última jugada clara llegó en el minuto 44, cuando Liam Delap buscó un disparo cruzado dentro del área, que Henderson contuvo con buena reacción, dejando el marcador en cero.

El empate refleja la paridad entre ambos equipos, con Chelsea intentando combinar juventud y experiencia, y Crystal Palace mostrando solidez defensiva pese a la frustración por el gol anulado.