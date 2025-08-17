En vivo Radio La Red
Primera fecha de la Premier League: así fue el partido entre Chelsea y Crystal Palace

Chelsea y Crystal Palace empataron 0-0 en Stamford Bridge en un partido marcado por la polémica: un gol de Eberechi Eze fue anulado por una dudosa falta sobre Moisés Caicedo, dejando a ambos equipos con un punto en la tabla.

En un partido marcado por la intensidad y la polémica, Chelsea y Crystal Palace igualaron 0 a 0 en Stamford Bridge, en el arranque de la Premier League 2025/26. Ambos equipos suman un punto y quedan en la mitad de la tabla, tras un duelo en el que las oportunidades claras fueron pocas y la tensión se concentró en un gol anulado al visitante.

La acción más comentada llegó a los 12 minutos, cuando Eberechi Eze convirtió un tanto para el Crystal Palace, que fue anulado por una dudosa falta del defensor Marc Guehi sobre el colombiano Moisés Caicedo. La decisión generó controversia, ya que el gol parecía legítimo tras un potente remate al poste izquierdo del arquero Robert Sánchez.

El Chelsea comenzó con la iniciativa. A los dos minutos, un córner cerrado de Marc Cucurella buscó el segundo caño, pero Ismaila Sarr logró despejar antes de que la pelota generara peligro real. El equipo de Enzo Maresca mostró movilidad, pero le faltó precisión en el último tramo.

Seis minutos después del gol anulado, Will Hughes filtró un pase para Jean Philippe Mateta, quien remató de primera desde el borde del área, aunque su tiro fue contenido por Sánchez, evitando la apertura del marcador.

image

Ya en el segundo tiempo, Chelsea probó con sus jóvenes. A los 20 minutos, Cole Palmer envió un centro rasante para el brasileño Estêvão, que debutaba con los “Blues”. Sin embargo, el delantero de 18 años no pudo controlar bien y su disparo se fue desviado.

En los minutos finales, Eberechi Eze volvió a probar desde fuera del área, pero su remate alto fue despejado al córner por Sánchez. La última jugada clara llegó en el minuto 44, cuando Liam Delap buscó un disparo cruzado dentro del área, que Henderson contuvo con buena reacción, dejando el marcador en cero.

El empate refleja la paridad entre ambos equipos, con Chelsea intentando combinar juventud y experiencia, y Crystal Palace mostrando solidez defensiva pese a la frustración por el gol anulado.

