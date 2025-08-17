En vivo Radio La Red
TENSIÓN

Boca bajo presión: apareció un pasacalles con un duro mensaje antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

En medio de su peor racha histórica sin triunfos, Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza bajo la presión de la hinchada, que colgó una bandera con un duro mensaje de exigencia hacia los jugadores.

Boca bajo presión: apareció un pasacalles con un duro mensaje antes de enfrentar a Independiente Rivadavia. (Foto: archivo)

La previa del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza estuvo marcada por un clima de tensión que excedió lo estrictamente futbolístico. En las horas previas al encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, un pasacalles con un fuerte mensaje dirigido al plantel xeneize apareció colgado en las inmediaciones del hotel donde se concentraba el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

El texto, pintado con letras negras sobre una tela blanca, fue directo: “La camiseta Boca se tiene que transpirar”. Una frase que, además de contener un error gramatical (faltó el “de”), remite a una de las canciones más emblemáticas de la hinchada de La Doce, cuyo estribillo completo advierte: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”.

A ese mensaje se sumó otro aún más crudo: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. No llevaba firma, pero el mensaje fue claro: el plantel tiene la obligación de reaccionar después de una racha negativa que ya es histórica.

Pasacalle Boca

El contexto: la peor racha sin triunfos en la historia de Boca

Boca llega a Mendoza en medio de un presente preocupante. Acumula doce partidos consecutivos sin victorias, entre el final del Apertura y el arranque del Clausura. La última vez que ganó fue un 2-0 contra Estudiantes de La Plata, con Fernando Gago todavía al mando.

Desde que Russo inició su tercer ciclo, el equipo cosechó cinco empates y tres derrotas, con un rendimiento que dejó más dudas que certezas. El empate 1-1 frente a Racing en la Bombonera, con un gol agónico de Milton Giménez, apenas sirvió para maquillar el malestar.

La racha adversa también incluye el interinato de Mariano Herrón. Por eso, los hinchas entienden que el mal momento excede a un solo entrenador y refleja una crisis futbolística más profunda.

Embed

El rival: Independiente Rivadavia quiere dar otro golpe

El rival de turno, Independiente Rivadavia de Mendoza, atraviesa una campaña irregular pero se encuentra mejor posicionado que Boca en la tabla. Con cuatro puntos, ocupa el puesto 11 del Grupo A, apenas tres escalones por encima del Xeneize, que suma solo tres unidades.

El conjunto mendocino viene de caer 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, con gol del colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca. Al mando de Alfredo Berti, la “Lepra” buscará aprovechar la presión que pesa sobre su rival para hacerse fuerte en el estadio Malvinas Argentinas.

Lo que se juega Boca en Mendoza

Para Boca, el partido representa mucho más que tres puntos. Se trata de la posibilidad de cortar la sequía y recuperar la confianza en medio de un calendario exigente.

El entrenador Russo probó variantes en los entrenamientos de la semana y apostará a un equipo con figuras de jerarquía: Agustín Marchesín en el arco, Edinson Cavani como referencia ofensiva y Leandro Paredes en el mediocampo.

La urgencia es clara: si el Xeneize no gana, el malestar de la hinchada podría escalar, y las pancartas vistas en Mendoza serían apenas un anticipo de lo que puede suceder en la Bombonera.

El desgaste de los referentes

La sequía de triunfos no solo afecta al rendimiento colectivo. Jugadores de peso como Cavani, Paredes y Merentiel han sido cuestionados por la falta de protagonismo en momentos clave.

El propio Russo, que había regresado al club con la expectativa de encauzar el proyecto deportivo, enfrenta cuestionamientos por su esquema de juego y por la escasa capacidad de reacción que mostró el equipo.

En este marco, la bandera que apareció en Mendoza puede leerse como un síntoma del desgaste de la relación entre el plantel y la hinchada, que reclama resultados inmediatos.

El historial entre ambos equipos

El partido en Mendoza será apenas el segundo cruce oficial entre Boca e Independiente Rivadavia. El anterior se dio en la Copa Argentina 2012, cuando el Xeneize ganó 2-1 con goles de Nicolás Blandi y Pablo Mouche.

La Lepra mendocina buscará hacer historia logrando su primer triunfo ante el gigante de la Ribera, en un escenario ideal: con Boca golpeado y necesitado.

Hora del partido y probables formaciones

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Quinta fecha

Independiente de Rivadavia - Boca Juniors

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero

Horario: 20:30

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa.

DT: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

DT: Miguel Ángel Russo.

