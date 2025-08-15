El desgarrador mensaje de Erik Lamela tras su retiro del fútbol: "Hace cinco años que tomo..."

Entre sus logros individuales, se destaca el Premio Puskas 2021, otorgado por un gol que marcó con Tottenham. Su carrera incluyó momentos inolvidables y desafíos difíciles, como la Promoción de River ante Belgrano en 2011, que marcó el primer descenso de la historia del club.

En su mensaje, Lamela expresó agradecimiento a todos los clubes que lo formaron y confiaron en su talento, así como a entrenadores, compañeros, familiares y a su agente Pablo Sabbag, quien lo acompañó durante toda su carrera.

Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla, después de haber sido dirigido por el Pelado en AEK Atenas. El jugador agradeció públicamente a Almeyda y a sus compañeros por permitirle seguir compitiendo pese a sus limitaciones físicas.

“El último año fue muy difícil para mí, entrenándome en la bicicleta y el gimnasio, y aprovechar para agradecer en público a Matías Almeyda por permitírmelo y a mis compañeros por aceptarlo”, escribió Lamela, destacando la importancia del apoyo recibido para poder culminar su carrera profesional de manera digna.

Cómo recuerda Lamela su paso por River y el fútbol internacional

En su carta, Lamela también dedicó palabras a River Plate, club que lo formó como jugador y persona: “A River, que fue el que me formó dándome desde la comida hasta una escuela, no me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron”.

Además, resaltó el aprendizaje y las experiencias vividas al conocer distintos países, culturas y religiones, y la posibilidad de viajar gracias al fútbol. A pesar de la tristeza por dejar la actividad, Lamela confesó sentirse aliviado por poder cuidar su salud después de años de esfuerzo extremo: “Una parte de mí está triste porque ya no voy a jugar más profesionalmente… otra parte siente alivio, hoy me quito esa mochila tan pesada que significa tener que estar cada partido sin importar las condiciones”.

Con 33 años, Erik Lamela cierra un ciclo lleno de talento, sacrificio y resiliencia, dejando un legado de profesionalismo y pasión por el fútbol, y comenzando un nuevo capítulo como parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla.