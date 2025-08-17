Furor por Trato Hecho con Santi Maratea: entregó más 20 millones de pesos en su primera semana al aire

Santi Maratea hizo su debut como conductor de Trato Hecho en el prime time de América TV, y en su primera semana al aire, el programa ya repartió un total de $20.925.000.
En su primera semana, Trato Hecho entregó más de 20 millones de pesos en emocionantes episodios cargados de historias personales.
En el episodio inaugural, Ian, un kiosquero con grandes sueños, logró llevarse $7.500.000. Su objetivo es iniciar un emprendimiento familiar junto a su madre, y también poder colaborar con sus hermanos menores, a quienes quiere apoyar en su crecimiento.
En el segundo programa, Clara fue protagonista de un momento impactante: tenía los 20 millones en su maletín, pero decidió aceptar una oferta antes de llegar al final. Aun así, se llevó una suma considerable: $8.325.000. Su meta es comprar un departamento para su hija.
El tercer participante fue Marcelo, conductor de aplicaciones, quien buscaba saldar las cuotas de la propiedad que adquirió. Decidió quedarse con su maletín y terminó ganando $2.500.000.
Más adelante, Maxi Hermosa presentó su proyecto “La Pastacleta”, una bicicleta adaptada para cocinar y vender pastas en cualquier lugar. Su iniciativa tiene como propósito ayudar a su hermano menor, quien quedó con secuelas irreversibles tras un tumor en la columna. A pesar de no tener suerte en la elección de maletines, logró llevarse $600.000.
Finalmente, Tatiana emocionó a Maratea con su historia. El conductor no dudó en iniciar una colecta solidaria compartiendo el alias ulises.elmejor para colaborar con ella. Tatiana necesita el dinero para modificar y adaptar la camioneta que utiliza para trasladar a su hijo de 14 años, quien nació prematuro y tiene parálisis cerebral. En la sexta ronda, la banca ofreció $6.545.000. Tatiana hizo una contraoferta de 12 millones, que fue rechazada, obligándola a continuar. En el tramo final, quedó entre dos opciones: 2 millones o 20 millones. Al abrir su maletín, se llevó 2 millones de pesos.
El último lunes a las 22 América TV lanzó Trato Hecho, el reconocido formato internacional que reparte grandes sumas de dinero, ahora con la conducción de Santi Maratea y en emisión diaria. A pocos días de su debut, la producción de Mandarina Contenidos ya logró posicionarse como una atractiva combinación de entretenimiento y conmovedoras historias personales que conectan profundamente con el público.
Durante la emisión del jueves, fue el turno de Maximiliano Hermosa, oriundo de Berazategui, Buenos Aires, quien participó con el maletín número 19. Con gran entusiasmo, se animó a jugar con la esperanza de obtener el dinero necesario para cumplir un sueño y brindar ayuda a su hermano, que atraviesa una difícil situación de salud.
Maximiliano trabaja como chofer de una app de transporte, pero su verdadera pasión es la cocina italiana, un legado que heredó de su abuela. Al ser elegido por la ruleta electrónica para negociar con la banca, compartió con Maratea y los televidentes su proyecto: vender pastas caseras en bicicleta, inspirado en el modelo de ventas ambulantes de México. “La Pastacleta”, explicó. Además, conmovió al contar que su emprendimiento tiene como objetivo principal ayudar a su hermano, quien padece cáncer y necesita asistencia constante, lo que implica elevados costos en cuidados, kinesiología y traslados.
El premio mayor ascendía a 20 millones de pesos, una cifra que equivale a aproximadamente un año y medio de ingresos para Maxi. Su meta era reunir 8 millones y medio para poner en marcha “La Pastacleta”. Aunque su maletín contenía apenas $10.000, tras abrir varios maletines, recibió una quinta oferta de la banca por $527.000.
Con decisión, Maximiliano propuso una contraoferta de $600.000, que fue aceptada por la banca. La emoción fue total al descubrir que, de haberse quedado con su maletín, se habría retirado con una suma mucho menor. El resultado fue una mezcla de alivio y alegría que coronó una noche cargada de emoción.