Furor por Trato Hecho con Santi Maratea: entregó más 20 millones de pesos en su primera semana al aire

Más adelante, Maxi Hermosa presentó su proyecto “La Pastacleta”, una bicicleta adaptada para cocinar y vender pastas en cualquier lugar. Su iniciativa tiene como propósito ayudar a su hermano menor, quien quedó con secuelas irreversibles tras un tumor en la columna. A pesar de no tener suerte en la elección de maletines, logró llevarse $600.000.

Finalmente, Tatiana emocionó a Maratea con su historia. El conductor no dudó en iniciar una colecta solidaria compartiendo el alias ulises.elmejor para colaborar con ella. Tatiana necesita el dinero para modificar y adaptar la camioneta que utiliza para trasladar a su hijo de 14 años, quien nació prematuro y tiene parálisis cerebral. En la sexta ronda, la banca ofreció $6.545.000. Tatiana hizo una contraoferta de 12 millones, que fue rechazada, obligándola a continuar. En el tramo final, quedó entre dos opciones: 2 millones o 20 millones. Al abrir su maletín, se llevó 2 millones de pesos.

La emotiva historia de Maximiliano en Trato Hecho y el sueño de su “pastacleta”

El último lunes a las 22 América TV lanzó Trato Hecho, el reconocido formato internacional que reparte grandes sumas de dinero, ahora con la conducción de Santi Maratea y en emisión diaria. A pocos días de su debut, la producción de Mandarina Contenidos ya logró posicionarse como una atractiva combinación de entretenimiento y conmovedoras historias personales que conectan profundamente con el público.

Durante la emisión del jueves, fue el turno de Maximiliano Hermosa, oriundo de Berazategui, Buenos Aires, quien participó con el maletín número 19. Con gran entusiasmo, se animó a jugar con la esperanza de obtener el dinero necesario para cumplir un sueño y brindar ayuda a su hermano, que atraviesa una difícil situación de salud.

Maximiliano trabaja como chofer de una app de transporte, pero su verdadera pasión es la cocina italiana, un legado que heredó de su abuela. Al ser elegido por la ruleta electrónica para negociar con la banca, compartió con Maratea y los televidentes su proyecto: vender pastas caseras en bicicleta, inspirado en el modelo de ventas ambulantes de México. “La Pastacleta”, explicó. Además, conmovió al contar que su emprendimiento tiene como objetivo principal ayudar a su hermano, quien padece cáncer y necesita asistencia constante, lo que implica elevados costos en cuidados, kinesiología y traslados.

El premio mayor ascendía a 20 millones de pesos, una cifra que equivale a aproximadamente un año y medio de ingresos para Maxi. Su meta era reunir 8 millones y medio para poner en marcha “La Pastacleta”. Aunque su maletín contenía apenas $10.000, tras abrir varios maletines, recibió una quinta oferta de la banca por $527.000.

Con decisión, Maximiliano propuso una contraoferta de $600.000, que fue aceptada por la banca. La emoción fue total al descubrir que, de haberse quedado con su maletín, se habría retirado con una suma mucho menor. El resultado fue una mezcla de alivio y alegría que coronó una noche cargada de emoción.